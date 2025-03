Intră în laboratorul ideilor câștigatoare la PR Academy 2025 (Parteneriat)

Communication Festival prezintă PR Academy, prima platformă de cursuri intensive dedicată specialiştilor din comunicare şi PR din România. Pe 27 martie 2025, PR Academy revine cu o nouă serie de seminare, organizate în format masterclass, la Hotel JW Marriott din Bucureşti. Evenimentul reuneşte experţi recunoscuţi din industrie care vor dezvălui tactici inovatoare, studii de caz relevante şi soluţii aplicate pentru provocările actuale din domeniu.

Cele trei seminare ale ediţiei 2025

SEMINAR 1: REFRAME CORPORATE COMMUNICATION

Descoperă noi tactici pentru o comunicare eficientă

Dedicat specialiştilor din PR-ul de companie, acest seminar oferă strategii aplicate şi abordări creative pentru o comunicare corporativă mai eficientă. Participanţii vor afla cum să gestioneze mesajele externe, să optimizeze comunicarea internă şi să consolideze reputaţia companiei prin tactici inovatoare.

SEMINAR 2: POWER UP YOUR BRAND PR

Descoperă idei creative pentru un PR de brand cu impact

Acest masterclass oferă soluţii aplicate şi tendinţe actuale din PR-ul de brand, validate de specialişti. Participanţii vor explora modalităţi de a transforma insight-uri creative în campanii memorabile, de a folosi tactici eficiente pentru generarea de impact şi de a construi o conexiune autentică cu publicul.

SEMINAR 3: STRATEGIC DIGITAL PR

Descoperă puterea digitalului în strategiile de PR

Acest seminar este destinat profesioniştilor care doresc să-şi rafineze strategiile prin instrumente digitale, social media şi inteligenţa artificială. Participanţii vor descoperi cum să optimizeze prezenţa online, să colaboreze eficient cu influenceri şi să creeze conţinut cu impact pentru audienţe variate.

Vorbitorii PR Academy 2025

Masterclassurile vor fi susţinute de specialişti recunoscuţi în domeniu, care vor oferi perspective valoroase, studii de caz relevante şi răspunsuri la cele mai importante întrebări din industrie.

Printre vorbitorii acestei ediţii se numără: Monica Jitariuc (Consultant & Trainer de Comunicare), Mugur Pătrașcu (Partner & Strategy Director, Sunshine The Agency), Alexandru Negrea (Trainer & Founder, Social Smarts), Ana Maria Diceanu (Founder & CEO, Brain 4 Strategy), Alex Adam (Social Media & Influencer Marketing Manager, Samsung România), Dana Dobrescu (Corporate & Government Affairs, Mondelēz România), Andrei Dragu (Chief Integration Officer, GRF+), Teia Ene (Head of Social Purpose & ESG Communications, Chapter 4 România), Diana Coman (Profa de Social Media), Cristian Florea (Content Creator), Roxana Dibă (Managing Partner, +fler), Lavinia Stroilescu (Head of Social Media, Golin), Ruxandra Simion (PR Director, Golin), Valentin Văcăruș (Partner, Godmother & Cognition).

Seria de seminare PR Academy este organizată cu sprijinul Asociației V3 şi reprezintă o oportunitate esențială pentru profesioniştii care doresc să se perfecționeze şi să fie la curent cu cele mai noi tendințe în comunicare şi PR.

Pentru mai multe detalii şi înscrieri, accesați website-ul evenimentului: www.pracademy.ro.