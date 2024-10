INTERVIU Șef din Parchetul Anticorupție din Ucraina: Reconstrucția țării prezintă riscuri semnificative de corupție / Încercăm să oprim din fașă cazurile de corupție / Știm că acest proces este esențial pentru aderarea țării noastre la UE

Ucraina continuă să se lupte pe două fronturi: împotriva agresiunii militare a Rusiei, dar și împotriva corupției, un flagel ce afectează profund societatea. Ultimul caz celebru ajuns în atenția publicului implică achiziția controversată a fostei fabrici Kraian, specializată în produse feroviare, de către Consiliul Municipal Odesa. Consiliul a plătit aproximativ 185 de milioane de grivne (circa 7 milioane de dolari în 2016) pentru această clădire, deși valoarea sa reală ar fi fost mult mai mică. Înainte de achiziția consiliului, aceeași proprietate fusese cumpărată pentru doar 4 milioane de grivne (aproximativ 150.000 de dolari). Procurorii de la NABU au susținut că această tranzacție a fost parte a unei scheme complexe de deturnare de fonduri publice, implicând o supraevaluare intenționată a prețului. În centrul acestei anchete se află Ghenadi Truhanov, primarul orașului Odesa, alături de alți oficiali. Aceștia au fost acuzați de abuz de putere și de participare la schemă de corupție.

Despre lupta anticorupție din sudul Ucrainei l-am intervievat în exclusivitate pe șeful Biroului Anticorupție din Ucraina (NABU) care are în jurisdicție regiunile Odesa, Mikolaiv și Herson, Vladimir Deulin.

Reporter: Domnule procuror, în contextul provocărilor actuale, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) își intensifică eforturile pentru a combate corupția la toate nivelurile. Extirparea corupției este cheia aderării Ucrainei la Uniunea Europeană în următorii ani. Sunteți în plin război, timpul este scurt, va ajută Procuratura Europeană în acest parcurs?

V.D: Da, procurorul-șef european, Laura Codruța Kövesi, și directorul Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU), Semen Krivonos, au semnat anul trecut al doilea acord, după cel din 2022, privind cooperarea dintre Parchetul European (EPPO) și NABU. Acordul are ca scop facilitarea cooperării în investigarea cazurilor de corupție. În prezent, în Ucraina, cele mai mari lupte ale NABU împotriva corupției sunt purtate în capitala Kiev și în orașul portuar Odesa.

Reporter: Ne dați câteva exemple de cazuri pe care le-ați instrumentat? Mai ales că o parte din economia Ucrainei vine din orașul Odesa, care are unul dintre cele mai mari porturi din țară.

V.D: Am fost implicați într-o anchetă de proporții ce l-a vizat chiar pe primarul orașului Odesa, care făcea parte dintr-o grupare infracțională cu ramificații internaționale. În 2016, Consiliul Municipal Odesa a achiziționat clădirea fostei fabrici Kraian pentru suma de aproximativ 185 de milioane de grivne (aproximativ 7 milioane de dolari la acea vreme). Se presupune că valoarea reală a proprietății era mult mai mică, fiind cumpărată anterior de un alt cumpărător pentru doar 4 milioane de grivne (aproximativ 150.000 de dolari). Noi (NABU) am susținut că tranzacția a fost orchestrată pentru a deturna fonduri publice, implicând o supraevaluare intenționată a prețului proprietății. Ghenadi Truhanov, alături de alți oficiali municipali și persoane implicate, a fost acuzat de abuz de putere și participare la o schemă de corupție. În 2018, Truhanov a fost arestat temporar și eliberat pe cauțiune. El a negat toate acuzațiile și a susținut că achiziția a fost în beneficiul orașului și că nu au existat nereguli. De-a lungul anilor, procesul a continuat cu audieri și examinări ale probelor. Cazul a fost instrumentat de mine, iar în prezent, după mai bine de 6 ani, aștept o condamnare definitivă în acest caz. Această grupare a inclus și alte figuri influente din oraș și suntem hotărâți să aducem lumină asupra acțiunilor lor ilegale. Am început cu acest exemplu, pentru a vă face o idee despre ce cazuri instrumentează NABU, dar cred că de fapt știți, pentru că și voi în România aveți Direcția Națională Anticorupției (DNA), entitate după care noi ne-am inspirat în anul 2014, când a luat ființă NABU. Din fericire pentru noi, am învățat multe de la voi, dar și de la alte state din UE.

Reporter: Știu că multe fapte de corupție din Ucraina se extind chiar și peste graniță, mai ales când vorbim despre orașul portuar Odesa. Cum colaborați cu structurile anticorupție din Europa?

V.D: De exemplu, în trecut, am colaborat strâns cu autoritățile britanice pentru a obține documente și probe esențiale împotriva primarului Odesei. Această cooperare a fost vitală pentru succesul anchetei și pentru a ne asigura că cei responsabili sunt trași la răspundere. Multe dintre probele utilizate împotriva edilului erau păstrate de acesta în Regatul Marii Britanii. Uniunea Europeană a emis recomandări specifice pentru birourile regionale ale NABU, inclusiv cel din Odesa, solicitând creșterea numărului de anchetatori specializați. Chiar din primele zile ale războiului, Procurorul-șef european, Laura Codruța Kovesi, și procurorul european, Juraj Novocký, s-au întâlnit cu Procurorul General al Ucrainei de la aceea vreme, Irina Venediktova (în prezent Procurorul General al Ucrainei este Andrii Kostin, numit în funcție la 27 iulie 2022). Lucrăm îndeaproape cu țări precum Turcia, Bulgaria, România și Cehia pentru a combate organizațiile criminale transfrontaliere. Recent, am identificat o organizație care a cauzat un prejudiciu de 290 de milioane de grivne prin minimizarea plăților vamale. În componența acestei organizații se află și un fost deputat din Rada Supremă, originar din Cernăuți. Ne concentrăm pe eliminarea corupției și a activităților ilegale care afectează securitatea frontierelor noastre. Colaborarea cu autoritățile din țările vecine este esențială în acest demers.

Reporter: Cum faceți față luptei anticorupție? NABU este un birou relativ nou înființat. În 2014, chiar după evenimentele de pe Maidan (revoluția ucraineană din Piață Independenței 2014 și anexarea Crimeei de către Federația Rusă). Luați în considerare o creșterea a capacității NABU la nivel național și reforme instituționale?

V.D: Am început procesul de recrutare în august și intenționăm să îl desfășurăm pe parcursul următorilor trei ani. Noul personal va fi instruit și integrat treptat în activitățile operative ale biroului. Fiecare birou regional al NABU va avea aproximativ 100 de detectivi, care vor îndeplini atât roluri de anchetatori, cât și de personal operativ. Scopul nostru este ca, în cinci ani, să avem 1.000 de noi angajați în cadrul NABU, consolidând astfel capacitatea noastră de a combate corupția la toate nivelurile. Procuratura Anticorupție trece prin schimbări pozitive. Aceasta a devenit o entitate juridică independentă, separată de Biroul Procurorului General. Această independență ne permite să fim mai eficienți și să oferim asistență procesuală specializată în cazurile de corupție. Anterior, dosarele noastre erau trimise către instanțe ordinare, care nu aveau expertiza necesară și erau susceptibile la influențe externe. Noua instanță trece prin reforme și angajează personal calificat, lucrând îndeaproape cu parteneri internaționali pentru schimb de experiență și bune practici.

Reporter: Pe cine vizează NABU în special? Sau mai bine zis, ce fel de acte de corupție sunt investigate și cine sunt făptașii?

V.D: Ne concentrăm pe politicienii din clasa politică superioară. Avem în vizor cazuri complexe care implică funcționari de rang înalt și lucrăm intens pentru a aduce aceste persoane în fața justiției. Un exemplu notabil este investigarea privatizării ilegale a Aeroportului din Odesa. Aeroportul, care aparținea inițial orașului, a fost preluat printr-o schemă ilegală care a cauzat pierderi semnificative pentru statul ucrainean. Valoarea aeroportului a fost subestimată intenționat, iar dosarul este acum în instanță. Sperăm să obținem un verdict favorabil în curând.

Reporter: Se observă o schimbare în societate de când a fost înființat Biroul Național Anticorupție?

V.D: Observăm o schimbare pozitivă în atitudinea funcționarilor publici. Acum, aceștia furnizează informații despre actele de corupție de la locul de muncă. Este o colaborare cum nu a mai fost până acum, mai ales de când a început războiul. Înainte, mulți evitau să coopereze cu noi. Știu că și în România a fost implementată o astfel de inițiativă de către DNA, iar cei care vedeau un act de corupție puteau apela un număr. V-am spus mai devreme că ne inspirăm foarte mult din lucrurile pe care țara voastră le-a implementat cu succes în lupta anticorupție.

Reporter: Din păcate, așa cum știm toți, și mai ales prin exemplele de demnitari și oameni de afaceri, Ucraina este văzută ca o țară coruptă de țările membre ale Uniunii Europene. Foarte mulți se întreabă ce se întâmplă cu fondurile care ajung în țară, mai ales cele destinate armatei, dar și cele care sunt trimise pentru reconstrucția Ucrainei de după război?

V.D: Așa este, reconstrucția Ucrainei prezintă riscuri semnificative de corupție, dar suntem implicați în supravegherea și analiza modului în care vor fi utilizate fondurile internaționale. Vrem să ne asigurăm că resursele ajung acolo unde este nevoie și nu sunt deturnate prin scheme frauduloase. NABU colaborează cu agenții precum ARMA (Agenția pentru Căutarea și Administrarea Activelor Confiscate) pentru a identifica și recupera activele obținute ilegal. Acționăm pe plan internațional pentru a localiza suspecții și activele lor. Prin colaborare cu serviciile locale din alte țări, reușim să administrăm aceste active în perioada în care sunt sechestrate. La fel și cu fondurile trimise aici pentru reconstrucția țării, le urmărim traseul îndeaproape și îi urmărim pe beneficiari. Avem și ajutorul Procuraturii Europene. Încercăm să oprim încă din fașă cazurile și faptele de corupție. Știm că acest proces este esențial în aderarea țării noastre la UE și facem tot posibilul pentru a lupta cu corupția.

Notă: Alex Buzică este reporter la Radio România Actualități și realizatorul emisiunii Internet cafe difuzată în fiecare sâmbătă de la ora 18:10.