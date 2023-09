INTERVIU Cezar Gheorghe, expert în comerț cu cereale: Importurile de grâu ucrainean au crescut în România după impunerea restricțiilor din mai, în loc să scadă / Costurile de transport s-au dublat / Licențierea pe bază de contingente este o soluție

Cezar Gheorghe: Să zicem că ar exista niște locuri în Portul Constanța care ar putea genera spații pentru terminale. Există locuri care nu sunt exploatate pentru că acolo nu există proprietate, totul este proprietatea statului. Și e logic să fie așa, însă acele lucruri sunt practic închiriate și nefolosite de absolut nimeni, p e scurt.

Rep: Și de ce nu sunt folosite? Este o măsură de a ține departe concurența?

Cezar Gheorghe: Da, este o măsură probabil a celor care au concesionat, de a crește un nivel de preț spre a putea vinde mai târziu concesiunea. Poate.

Rep: Activitatea în porturile Reni și Izmail este și ea sugrumată în contextul atacurilor rusești care au început în această vară. Ce soluții mai vedeți pentru exportul cerealelor ucrainene?

Cezar Gheorghe: În afară de canalul Sulina, nimic nu este viabil. Dacă ne uităm pe marine traffic.com vom vedea în fața golfului M ăsura, d eci la intrarea în canalul Sulina, aglomerație permanentă de nave.

Canalul Bâstroe este supus unei tentații rusești și nu știu cât vom mai aștepta până să vedem o navă efectiv lovită în Bâstroe, iar o navă lovită în Bâstroe și s cufundată acolo ar bloca efectiv tot șenalul navigabil. Din păcate și S ulina cu toată bunăvoința și cu toată deschiderea României de a aduce alți piloți, u n pilot nu îl faci peste noapte. Adică nu e ceva ca și cum ai pune pe cineva la școală de șoferi pe o mașină și să-l înveți să conducă. Nu, un pilot trebuie crescut în apă, pentru că omul știe șenalul navigabil, dacă se abate de la el fie și cu 20-30-40 cm a înfundat nava în nisip, iar pe timpul nopții totul este înșelător. E foarte greu. Însă cred că România până acum a răspuns nevoilor Ucrainei, chiar a răspuns nevoilor Ucrainei.

Dar pe de altă parte trebuie și noi să fim înțeleși, pentru că vedem o consistență din partea Ucrainei în a împinge și a împinge și a împinge lucrurile. Și nu e corect, chiar nu e corect. Citeam declarațiile Ucrainei că dau în judecată la Organizația Mondială a Comerțului, Ungaria, Polonia și Slovacia. Oameni buni, păi când oamenii ăia te ajută îi dai în judecată. Pentru ce? Că n-au nevoie de mărfurile tale? Nici noi n-avem nevoie de mărfurile voastre. Noi am importat din Ucraina în sezonul precedent aproape 5 milioane de tone , care erau practic marfa noastră în piața noastră internă și noi am introdus marfa voastră în piața noastră internă. Și aici nu mai e vorba de competitivitate, este vorba de faptul că noi suntem o țară a Uniunii Europene. Noi lucrăm după reguli, proceduri și norme. Voi nu lucrați după aceste norme.

Cel mai elegant ar fi fost să se respecte acel acord de asociere semnat în 2014, contingente de marfă și după aia taxe vamale. Atunci să vedem dacă mai convine cuiva să lucreze în acest fel. Sincer, România e țară net exportatoare. Trebuie să fim fermi în a explica lucrul ăsta. România produce grâu suficient de mult să-și asigure consumul intern și să exporte. România are un nivel de export anual de minim 5,5 până la 6 milioane de tone. E xportă anual porumb, aproape 6 milioane, dacă nu chiar 6,5 milioane de tone. România exportă rapiță în fiecare an, România exportă orz în fiecare an, România exportă semințe de floarea-soarelui. De ce am avea nevoie de surplus de marfă? N u cred că avem nevoie.

Rep: Și cu toate acestea s-a întâmplat. Ce spun datele statistice în legătură cu importurile de grâu și porumb?

Cezar Gheorghe: D a, deci în perioada 15/03/2022 ș i 15/09/2023 România a importat 1.900.000t de porumb, 1.300.000t de grâu, 800.000t de semințe de floarea-soarelui și 460.000t de semințe de rapiță.

Noi am constatat că de la 1 mai, adică din momentul în care s-a aplicat acea restricție și până la 15 septembrie, am avut aceeași medie lunară la importuri de grâu și de porumb. Cu alte cuvinte, acele contracte care au fost semnate înainte de 1 mai și au fost, să zicem, valabile, nimeni nu le-a supravegheat, să zicem, supra-aplicarea din punct de vedere cantitativ și prelungire a termenelor în vigoare.

În perioada 1 mai- 15 septembrie, am avut o medie de import de 1 00.000t de grâu pe lună. Identic stă situația și la porumb, poate un pic mai defazat pentru că am avut o medie de import în perioada menționată de 131.000t , iar în perioada cu interdicție am avut o medie de import de 88.000t, în fiecare lună. Exact cum v-am spus, contracte supra-aplicate, perioada de livrare prelungită și marfă la care s-a schimbat originea în Republica Moldova, astfel încât s-ar putea, și e o glumă foarte amară, să importăm mai multă marfă din Republica Moldova decât poate produce această țară.

Cred că sistemul acesta de licențiere este unul foarte bun, avem nevoie de o supraveghere foarte strictă la frontiere și de o trasabilitate asupra mărfurilor. E ști în tranzit, să văd certificatul EUR 1 care trebuie să închidă frumos în actele vamale și, mai mult decât atât, trebuie să mai știți că o altă găselniță este supratonare a camionului, pentru că în momentul în care supratonezi camionul, tu declari ce declari și pe drum descarci jumătate din el și ajungi doar cu 25t în Constanța sau unde trebuie să-l duci .