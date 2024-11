Internauții au identificat în sfârșit „cel mai misterios cântec de pe internet”

Sfârșitul mitului. Luni, un internaut a oferit în sfârșit un răspuns la un mister care ocupa webul de ani de zile: „Cel mai misterios cântec de pe internet”. Pe forumul Reddit, în subforumul dedicat acestei căutări, utilizatorul „marijn1412” a anunțat că este vorba de piesa “Subways of your mind”, a unei mici trupe germane din anii 1980 numită FEX, potrivit site-ului 20minutes.fr.

Căutarea a început cu povestea unui tânăr german, Darius, care a înregistrat piese care au fost difuzate la radio în anii 1980. Începând din 2004, el a folosit un site personal pentru a identifica anumite melodii puțin cunoscute păstrate pe casetele sale. „Cel mai misterios cântec” s-a răspândit pe internet, înainte ca un alt utilizator, «Gabgaskins», să aducăsubiectul pe Reddit în 2019.

🚨BREAKING🚨: „THE MOST MYSTERIOUS SONG ON THE INTERNET/LIKE THE WIND” HAS BEEN FOUND!

The song is called „Subways of your Mind” by FEX!

Thanks to reddit user Marijin1412!

