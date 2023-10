Inspirație și provocări. The Night-Art Festival văzut prin ochii celui care a schițat acest concept

The Night-Art Festival a lăsat în urmă o amprentă a creativității și a curajului de a visa și a transpune fiecare vis într-o poveste reală. A deschis ochii oamenilor asupra resurselor culturale și artistice neexplorate din Timișoara și a inspirat comunitatea locală să se implice mai activ în transformarea orașului într-un loc vibrant și divers din punct de vedere cultural. Am stat de vorbă cu Andi Daiszler, inițiatorul Lights On Romania, pentru a descoperi “ingredientele” din spatele unui astfel de festival, emoția trăită de cei care au schițat întregul concept, dar și rolul evenimentului și moștenirea pe care a adus-o în Timișoara.

Inovația și curajul au fost elemente aflate la baza acestui eveniment cultural impresionant, care a adus laolaltă artiști, comunitatea locală și publicul într-o experiență de neuitat. The Night-Art Festival nu a fost doar un proiect, ci o adevărată călătorie plină de magie, în care fiecare secundă a adus cu sine un sentiment de entuziasm și intensitate pe care Andi și echipa sa l-au transmis apoi cu pasiune întregii comunități. Prin ochii organizatorilor, fiecare moment a fost trăit cu intensitate maximă.

“Eu sunt ca un copil care trăiește fiecare festival, care descoperă cu ochi mirați un nou univers, care se bucură de emoții pure. Personal am fost foarte fericit să văd că lucrurile se aprind, că funcționează, că oamenii ies din case noaptea să facă tururile pe care le-am propus, să văd că funcționează locațiile împreună cu instalațiile la un nivel fără precedent – adică mi se pare că avem cel mai mare număr de instalații potrivite cu cel mai mare număr de locații identificate și aduse la viață până acum”, ne-a dezvăluit Andi.

Călătoria nu a fost tocmai ușoară. A fost cea mai mare provocare pentru echipa obișnuită să aducă lumina în mijlocul comunității. De data aceasta, în jurul luminii a fost țesut un concept uriaș, care a adus concerte, spectacole de teatru, expoziții, dezbateri și conferințe – toate menite să îi apropie pe timișoreni de cultură într-un an în care orașul lor se bucură de un titlu aparte.

“A fost foarte greu să vedem totul cum prinde contur, mai ales că dimensiunea evenimentului de la Timișoara e una pe care nu am mai simțit-o vreodată, aceasta fiind cea mai mare implementare de până cum pentru noi: cu multe locații, elemente adiacente, evenimente care se întâmplă simultan”, a povestit Andi.

Organizatorii The Night-Art Festival au riscat totul pe niște rețete de care nu erau siguri că funcționează sau nu, dar pe care au vrut să le exploreze și care, de altfel, i-au scos din anonimat. Iar abilitatea de a visa fără limite a fost principalul atu al celor care stau în spatele întregului concept.

“La Timișoara mi se pare că am adus un suflu de altceva în forță, cu redeschiderea Lighthouse-ului, cu toate spațiile care funcționează mirific cu instalațiile acolo, cu toate serile de Night Gigs, Night Theater, adică mi-a plăcut foarte mult de noi, că am fost curajoși și ne-am asumat foarte multe lucruri. Am dus festivalul la un nivel pe care nu cred că ni l-am imaginat vreodată, ceea ce aduce pentru noi o mare împlinire”, crede cel care a conturat evenimentul.

Fiecare ediție a festivalului aduce cu sine momente magice și emoționante, iar Andi se bucură să vadă că orașul se trezește la viață în lumina artei și a creativității. Este o mulțumire profundă să știe că au reușit să inspire oamenii să descopere frumusețea locurilor și să se conecteze cu arta modernă într-un mod atât de special.

“Am reușit să scoatem din casă oameni care poate nu ar fi ieșit. Am fost în zone în care alte evenimente nici nu au încercat să ajungă. Ne-am asumat, deși suntem de la distanță, niște reactivări de repere culturale pe care timișorenii nu le-au crezut posibile și cu toate astea noi le-am făcut. Ne-am asumat o serie întreagă de discuții și de dezbateri, care din câte înțeleg din reacțiile participanților, nu există în Timișoara deloc”, spune Andi Daizler.

Andi a petrecut multe ore explorând cu atenție Timișoara pentru a descoperi locațiile perfecte pentru expoziții și instalații luminoase. Acest proces a fost unul meticulos, deoarece Andi dorea să găsească spații care să ofere o experiență autentică și captivantă pentru participanți. Una dintre cele mai mari provocări a fost revitalizarea cartierului Iosefin, care, deși avea un potențial uriaș, părea să fie adormit și neglijat de mulți ani. Cu curaj și viziune, a reușit alături de o echipă de oameni talentați să aducă la viață acest cartier istoric, transformându-l într-un centru vibrant de artă și lumină. Întregul demers a necesitat mult efort și planificare, dar rezultatele au fost cu adevărat spectaculoase.

“Mi-a plăcut încă din februarie când am stat aici pentru prima dată. Mi-a plăcut istoria cartierului – e unul dintre cele 3 cartiere legendare ale Timișoarei, cartiere care au crescut datorită afluxului de comercianți și oameni de afaceri evrei și germani și, raportat la celelalte cartiere care au câte un sâmbure de activitate, Iosefin mi s-a părut cel mai liniștit, cel mai adormit, întunecos cumva… și atunci mi s-a părut o provocare demnă de Lights On”, a explicat el.

Prin redeschiderea unor spații neglijate și neutilizate timp de decenii, festivalul a pus în lumină potențialul acestora și a încurajat oamenii să reflecteze asupra modului în care pot fi reactivate și transformate în resurse culturale valoroase. Este nevoie de o doză generoasă de nebunie pentru a visa în culori și a gândi dincolo de limitele obișnuite. Andi și echipa sa au adus mereu o abordare creativă și inovatoare, transformând ideile îndrăznețe în realitate. Iar moștenirea pe care The Night-Art Festival o lasă în Timișoara este una bogată și profundă.

“Lights On mi s-a părut întotdeauna o emulație de creativitate, un soi de nebunie care te aduce foarte aproape de ceea ce vezi în alte țări și asta e o putere magică ce trebuie să se regăsească în abordările care rămân pe umerii altor organizatori de evenimente, locali. Noi venim, arătăm dramul nostru de inconștiență și curaj, arătăm că nu e greu să visezi și să pui în aplicare idei îndrăznețe, însă mai departe efortul ar trebui să se regăsească în dorința organizatorilor locali de a face și lucruri care nu se înscriu în paleta obișnuinței”, a explicat Andi.

Bucuria de a vedea oamenii zâmbind, expozițiile care transformă orașul și atmosfera de comunitate sunt elementele care aduc o mulțumire profundă organizatorilor Lights On România. Aceste momente speciale de conexiune și inspirație sunt cele care îi motivează să continue să aducă lumină și artă în viața oamenilor.

“A fost o răsplată să vezi cum oamenii îți acordă încrederea în blind la Night Gigs și în egală măsură descoperă orașul prin ochii tăi. Feedback-ul pe care noi l-am primit e că oamenii nu aveau habar ce nestemate și ce spații interesante au la ei în oraș, pentru că atunci când le vezi prin lentila noastră îți dai seama că există locuri fabuloase care merită scoase la lumină. De multe ori mi se întâmplă ca apogeul emoțional sau sentimental să fie atunci când lucrurile se pun pe foaie, și nu atunci când se văd împlinite… când stau cu foaia goală și fac planuri, creezi. E un sentiment foarte plăcut să vezi cum totul prinde viață. Abilitatea de a visa și de a pune mâna pe creion și pe pix și a o umple cu ceva… asta mi se pare cea mai mare putere de pe planeta asta, eu sunt îndrăgostit de puterea asta”, spune mintea creativă din spatele festivalului.

Provocările nu au fost puține. Deși momentele frumoase au strălucit puternic, în spatele cortinei lucrurile nu au fost de fiecare dată roz. Au fost momente de criză, soluții găsite pe ultima sută de metri, oboseală. Însă fiecare pas dificil a fost o lecție.

“Am învățat să dedic mai mult timp planurilor și temelor de casă. Să nu iau <<for granted>> nimic ce a funcționat până acum, ci să mă gândesc să fiu pregătit cu un plan pentru a face față schimbărilor. Să lucrez mai mult cu echipa pentru a le da lor mai multă libertate de alegere și de a face lucrurile și, nu în ultimul rând, să iau fiecare zi așa cum vine, cu bune și rele”, a mărturisit Andi.

Om de comunicare la bază și cu idei creative la fiecare pas, Andi e acea persoană care se încăpățânează să aducă schimbări pozitive în jurul său. În 2015 a pus bazele Lights On, care a început sub forma unui concurs de soluții din dorința de a contribui activ și creativ la iluminatul festiv. Ulterior proiectul s-a transformat într-un festival care a depășit granițele țării și care, dincolo de partea artistică, transmite fel de fel de mesaje. Pentru a se implica și mai mult în comunitate, în anul 2016 Andi a creat Asociația Daisler, lansată cu scopul de a sprijini și dezvolta peisajul urban local și național prin mecanisme creative.