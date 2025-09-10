G4Media.ro
Inditex: încetinirea creșterii se confirmă în primul semestru / Zara rezistă, dar…

Sursa foto: M. Dylan / Zuma Press / Profimedia

Inditex: încetinirea creșterii se confirmă în primul semestru / Zara rezistă, dar expansiunea internațională slăbește

Gigantul spaniol Inditex, proprietar în special al brandului Zara, a anunțat miercuri că a înregistrat un profit net de 2,79 miliarde de euro în primul semestru al anului (+0,8%), la o cifră de afaceri de 18,36 miliarde de euro (+1,62%), date ușor sub așteptările analiștilor, scrie Fashion United.

„Am obținut din nou o performanță solidă în prima jumătate a anului 2025, cu vânzări satisfăcătoare într-un mediu de piață complex și menținând niveluri ridicate de profitabilitate”, a declarat directorul general Óscar García Maceiras, într-un comunicat.

Analiștii intervievați de furnizorul de informații financiare Factset mizau pe rezultate puțin mai bune, estimând vânzări de 18,53 miliarde de euro și un profit de 2,82 miliarde de euro. Aceste cifre confirmă tendința de încetinire a creșterii pentru grupul cu sediul în Galicia, nord-vestul Spaniei, deja observată în primul trimestru al anului financiar 2025.

Cele șase branduri principale ale grupului — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho — au înregistrat toate creșteri ale vânzărilor în primul semestru, cu excepția Massimo Dutti. Totuși, evoluția Zara rămâne foarte modestă (+0,89%), cu vânzări de 13,15 miliarde de euro.

În schimb, compania își pierde influența în afara pieței europene. În America, cifra de afaceri a scăzut la aproximativ 3,267 miliarde de euro (-3,78%), iar în Asia și alte piețe internaționale, vânzările au scăzut de asemenea (-2,05%), până la circa 2,937 miliarde de euro.

După publicarea rezultatelor din primul trimestru, grupul a fost sancționat pe bursă: creșterea vânzărilor (+1,5% în primul trimestru) nu mai fusese atât de redusă din 2018, cu excepția anului 2020, afectat de pandemia Covid-19. De asemenea, creșterea profitului (+0,8%) nu mai coborâse sub 1% de peste 10 ani, din nou cu excepția anilor marcați de pandemie.

„Optimizarea rețelei de magazine este în desfășurare și credem că va genera câștiguri suplimentare de productivitate”, a precizat grupul miercuri, în prezentarea rezultatelor. „Prin investiții constante în magazine, în canalul nostru global online și în platformele logistice centralizate, în timp ce ne concentrăm pe sustenabilitate, vom continua să generăm o creștere sustenabilă pe termen lung.”

