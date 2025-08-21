Începe la Tulcea festivalul internaţional de muzică şi teatru – de la opereta Silvia la Lysistrata

Municipiul Tulcea va găzdui, începând de vineri, Festivalul internaţional de muzică şi teatru – de la opereta Silvia la Lysistrata, un eveniment organizat de asociaţia Divas şi susţinut financiar de administraţia locală, care îşi doreşte promovarea oraşului pe harta culturală internaţională, transmite Agerpres.

Festivalul se va deschide vineri seara, în centrul oraşului, începând cu ora 19:00, cu comedia muzica „Chiriţa în voiaj”, spectacolul avându-i în prim-plan pe tenorul Paul Celmare şi pe mezzosoprana Lăcrămioara Crihană, alături de artişti tulceni şi gălăţeni ai şcolii de muzică şi teatru Arts Canto Divas.

Sâmbătă, de la aceeaşi oră, pe scenă vor evolua 30 de artişti în cadrul celebrei operete „Silvia” de E. Kalman, printre aceştia fiind şi un invitat din Norvegia, iar duminică, festivalul se va încheia cu opereta „Lysistrata”, de Gherase Dendrino, premieră naţională care aduce în faţa publicului solişti români, dar şi invitaţi de la Conservatorul din Larisa, Grecia.

„După prima ediţie a festivalului de anul trecut, am dezvoltat comunitatea tinerelor talente din Tulcea, creând o legătură cu artişti din Galaţi şi Bucureşti, promovându-i şi în acest festival, sporind şi mai mult interesul tulcenilor şi a turiştilor către frumoasa artă, dezvoltând astfel un festival reper pentru întreaga ţară, ce îmbină muzica de operetă, dansul şi teatrul”, se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor.

Accesul publicului la spectacole este gratuit.