Începe Festivalul Internaţional de Film Independent ANONIMUL, în Delta Dunării / Programul cuprinde o competiţie de lungmetraj, două de scurtmetraje – româneşti şi internaţionale, dar şi proiecţii de film în afara competiţiilor

Începe Festivalul Internaţional de Film Independent ANONIMUL, în Delta Dunării

Cea de-a 22-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film ANONIMUL va avea loc între 11-17 august la Sfântu Gheorghe, Delta Dunării

Filme de la Toronto, Veneţia, Locarno sau Karlovy Vary intră în competiţia de lungmetraj

Festivalul Internaţional de Film Independent ANONIMUL va avea loc anul acesta între 11-17 august, la Sfântu Gheorghe (Delta Dunării), transmite Agerpres.

Programul celei de-a 22-a ediţii cuprinde o competiţie de lungmetraj, două de scurtmetraje – româneşti şi internaţionale, dar şi proiecţii de film în afara competiţiilor însoţite de mult aşteptatele întâlniri şi dialoguri între cineaşti şi public.

„Avem anul acesta un program competiţional cu totul special, un mix de cinci voci regizorale din România, Georgia, Norvegia, Turcia şi, respectiv, Polonia ce trebuie urmărite” spune Ludmila Cvikova – selecţionera competiţiei de lungmetraj. Toate cele cinci titluri vin la Sfântu Gheorghe după ce au avut premiera mondială în unele dintre cele mai importante competiţii din lume: Toronto, Veneţia, Locarno sau Karlovy Vary.

Filmele din competiţia de lungmetraj de la cea de-a 22-a ediţie sunt:

„Ink Wash” – regia Sarra Tsorakidis (România),

„Holy Electricity” – regia Tato Kotetishvili (Georgia),

„Lovable” – regia Lilja Ingolfsdottir (Norvegia),

„One Of Those Days When Hemme Dies” – regia Murat Firatoglu (Turcia) şi

„Under the Volcano” – regia Damian Kocur (Polonia).

„Ink Wash” – debutul în lungmetraj al Sarrei Tsorakidis – ne face cunoştinţă cu Lena, o pictoriţă ce se află într-un moment foarte vulnerabil al vieţii sale. Împlineşte 40 de ani şi este din nou singură, după ani de zile petrecuţi într-o relaţie care tocmai s-a sfârşit. Dezamăgită şi cu inima frântă, se refugiază în lucru, în pictarea pereţilor unui hotel brutalist înconjurat de păduri din sud-vestul României. Izolată în mijlocul naturii, Lena este nevoită să-şi descopere forţa interioară şi valorile morale într-o ţară copleşită de corupţie. Filmul produs de Mandragora a avut premiera mondială anul trecut la Toronto şi a fost premiat la Vaşovia (Premiul FIPRESCI) şi San Francisco (Golden Gate Award) unde juriul a spus: „Scăldat în frumuseţea naturii şi evocând întrebări despre intimitate şi singurătate, filmul rămâne cu tine mult timp după ce l-ai vizionat… Abia aşteptăm să vedem mai multe de la Tsorakidis.”

În „Holy Electricity” – „o comedie neagră emoţionantă şi adeseori extrem de amuzantă despre presupusa alterare a valorilor familiale şi găsirea speranţei chiar şi în cele mai sumbre circumstanţe.” (International Cinephile Society) – tânărul Gonga şi vărul său Bart găsesc o valiză plină de cruci ruginite într-un depozit de fier vechi, lui Bart îi vine ideea să le transforme în crucifixe-neon şi să le vândă din uşă în uşă locuitorilor naivi din Tbilisi. Cruciada lor prin suburbiile oraşului devine o căutare a iubirii şi prieteniei. Filmul a fost prezentat prima data la Locarno unde a fost distins cu Leopardul de aur al Competiţiei Cineasti del Presente.

Maria jonglează cu cei patru copii şi o carieră solicitantă, în timp ce al doilea său soţ, Sigmund, călătoreşte mai tot timpul. După o ceartă destul de urâtă Sigmund îi va cere în cele din urmă divorţul. Semnat de regizoarea de origine norvegiană, Lilja Ingolfsdottir, „Lovable” a fost arătat în premieră mondială la Karlovy Vary unde a primit Premiul special al juriului şi Premiul pentru cea mai bună actriţă (Helga Guren). Cei de la Variety noutau: „pe de o parte, structura poveştii este destul de obişnuită, drama unui divorţ, însă originalitatea constă în modul în care filmul explorează partea psihologică şi se dezvoltă într-o călătorie de autoexplorare pentru personajul principal. Focusul nu e pe ce se întâmplă, ci pe de ce şi cum se întâmplă.” În România filmul este distribuit de CAY Films şi va avea premiera în cinematografe la finalul acestui an.

După ce dă faliment, Eyup părăseşte Izmirul pentru a lucra într-un câmp de roşii. Nemulţumirea adunată în urma mai multor salarii neplătite îl face pe acesta să-şi confrunte şeful, Hemme, pe care decide în cele din urmă să-l omoare. Fără voia sa ajunge însă să-şi potolească furia. Câştigător al Premiului special al juriului în Secţiunea Orizzonti a Festivalului Internaţional de film de la Veneţia, „One Of Those Days When Hemme Dies”, este „un prim film puternic din punct de vedere estetic, care transformă simplitatea într-un câmp de luptă” (Cineuropa).

O familie din Ucraina îşi petrece ultima zi de vacanţă în Tenerife în „Under the Volcano”. Peste noapte, turiştii devin însă refugiaţi. Arătat în festivaluri precum Toronto IFF, BFI Londra sau Varşovia IFF, „filmul jucat impecabil şi regizat cu sensibilitate” (RogerEbert.com) „pune în contrast tradiţia şi modernitatea, reflectând schimbările care au loc în acest moment în Turcia” (Variety).

Câştigătorul Trofeului ANONIMUL va fi şi anul acesta ales prin vot de publicul festivalului şi va primi premiul în valoare de 3000 de euro.

Programul Festivalului Internaţional de Film Independent ANONIMUL cuprinde şi două competiţii de scurtmetraje, româneşti şi internaţionale.

Din cele peste 150 de titluri înscrise, criticul de film Ionuţ Mareş a ales 14 filme ce vor fi proiectate la Sfântu Gheorghe şi intră în cursa pentru premiul de 1000 de euro desemnat prin vot de public. Acestea sunt:

„Alişveriş” – regia Vasile Todinca,

„Cum am învăţat să nu mă omor” – regia Norbert Boda,

„Dansează Regină” – regia Maria Mitulescu,

„Dragostea e în aer” – regia Claudiu Mitcu,

„Flori, fete şi băieţi” – regia Simona Borcea,

„Fracti” – regia Lavinia Petrache,

„Magicianul” – regia Bogdan Mureşanu,

„Mama!” – regia Theodor Ioniţă,

„Night Terror” – regia Carmen Dumitru,

„So refreshing” – regia Irina Alexiu,

„Sunny” – regia Andreea Parfenov,

„Tot ce rămâne” – regia Andrei Redinciuc,

„Vânători în zăpadă” – regia Mihai Mincan şi

„@TIKTOK_COWBOY” – regia Anastaseu Ştefan.

„Diversitatea de subiecte şi stiluri e mai mare ca oricând, semn că scurtmetrajul românesc trece printr-un moment plin de vitalitate. De la animaţii inventive şi drame realiste puternice, la comedii neaşteptate şi viziuni suprarealiste sau inspirate din limbajul vizual al reţelelor de socializare, selecţia din acest an propune publicului din Deltă un roller-coaster bogat în surprize cinefile.” a declarat Ionuţ Mareş.

În competiţia internaţională au fost alese 12 titluri din cele peste 250 înscrise din întraga lume. Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj internaţional la ANONIMUL 2024, în valoare de 1000 de euro, va fi ales tot de public dintre:

„Almost Certainly False” – regia Cansu Baydar (Turcia),

„Amarela” regia – Andre Hayato Saito (Brazilia),

„Cura sana” – regia Lucia G. Romero (Spania),

„Grandma Nai Who Played Favorites” – regia Chheangkea (Cambodgia, Franţa, SUA),

„Hippopotami” – regia JJ Lin (China, Hong Kong),

„Immaculata” – regia Kim Lea Sakkal (Germania),

„James” – regia Andres Rodriguez (Guatemala),

„Little Rebels Cinema Club” – regia Khozy Rizal (Indonezia),

„Three Keenings” – regia Oliver Mcgoldrick (Marea Britanie),

„Trees Painted in Tar” – regia Casper Rudolf (Danemarca),

„Wassupkaylee” – regia Pepi Ginsberg (Franţa, SUA) şi

„400 Cassettes” – regia Thelyia Petraki (Grecia).

Scurtmetrajele „Trei” – regia Iulia Rugină, „E mai bine aşa” – regia Emanuel Pârvu şi „Somnul” – regia Sebastian Mihăilescu vor face parte din programul non-competiţional #BackToShorts care prezintă publicului filme scurte realizate de cineaşti care au deja în palmares şi filme de lungmetraj.

Pe lângă premiile desemnate prin votul publicului – pentru cele mai bune scurtmetraje, Fundaţia Anonimul va alege din competiţiile de scurtmetraj românesc şi internaţional câştigătorul Premiului „Ovidiu Bose Paştină”, şi acesta în valoare de 1000 de euro.

