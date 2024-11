Începe CE de handbal feminin: Grupa României și cine transmite la tv competiția

Campionatul European de handbal feminin va avea loc în perioada 28 noiembrie – 15 decembrie, iar la evenimentul găzduit de Austria, Ungaria și Elveția va lua parte și naționala României.

Lotul României la CE 2024 de handbal feminin

CE 2024, grupele competiției

Grupa A / Suedia, Ungaria, Turcia, Macedonia de Nord

Grupa B / Muntenegru, România, Cehia, Serbia

Grupa C / Franţa, Spania, Portugalia, Polonia

Grupa D / Danemarca, Elveţia, Insulele Feroe, Croaţia

Grupa E / Norvegia, Austria, Slovacia, Slovenia

Grupa F / Olanda, Germania, Ucraina, Islanda.

Programul României la Euro 2024 de handbal feminin

* Primele două clasate se vor califica în faza grupelor principale, iar primele două formații din grupele principale vor obține biletele pentru semifinale.

Unde se va juca la Euro 2024

De știut

