Încalcă YouTube legea prin interzicerea softurilor de blocare a reclamelor?

De câteva zile, platforma de găzduire video îi obligă pe unii utilizatori să își dezactiveze dispozitivele de blocare a reclamelor. O practică care s-ar putea dovedi ilegală în Europa, notează Le Figaro.

Este posibil să fi văzut acest lucru pe ecran în timp ce vă pregăteați să vizionați un videoclip: „Ad blockers are not authorised on YouTube”. De acum încolo, singura modalitate de a scăpa de reclame pe platformă este să vă abonați la versiunea premium, pentru 12,99 euro pe lună. Acest lucru i s-a întâmplat soției unui anume Alexander Hanff. Dacă numele nu vă spune nimic, acest irlandez este unul dintre cei mai mari experți mondiali în domeniul protecției datelor online și a vieții private. În special, el a consiliat Comisia Europeană pe aceste teme și a contribuit la elaborarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) în 2016.

„Soția mea – care lucrează în compania mea – a venit la mine și mi-a spus că nu mai poate viziona videoclipuri pe computer. Este o adevărată problemă, pentru că YouTube este o sursă de informare pentru toată lumea”, a declarat el pentru Le Figaro. În opinia sa, acționând în acest fel, platforma încalcă articolul 5 din Directiva europeană din 2002 privind protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Această directivă stipulează că datele cu caracter personal colectate fără consimțământul utilizatorului nu pot fi folosite în niciun scop. Cu toate acestea, pentru a detecta încercările de blocare a reclamelor, YouTube execută un „script” intruziv pentru utilizatorul de internet și dispozitivul acestuia.

În fața justiției

La 19 octombrie, Alexander Hanff a depus o plângere împotriva YouTube la Comisia pentru protecția datelor din Irlanda. Irlanda găzduiește sediul european al Google – care a cumpărat YouTube în 2006. Miza este mare: dacă organismul confirmă vreo neregula, aceasta ar putea fi constată peste tot în Europa, iar gigantul american ar fi atunci obligat să reautorizeze blocarea reclamelor pe YouTube.

„Am avut o convorbire cu un anchetator de la Comisie săptămâna trecută. Mi-a spus că nu au fost în dezacord cu analiza mea”, afirmă Alexander Hanff. Comisia a contactat YouTube, care trebuie acum să răspundă la acuzație. Militantul nu este singur în lupta sa. „Persoana cu care am vorbit la telefon mi-a spus că sunt inundați de plângeri identice”, spune expertul. În cazul în care Google este condamnat, gigantul web ar mai putea face apel. Alexander Hanff, la rândul său, este încrezător: în 2016, Comisia Europeană i-a dat deja dreptate, afirmând că detectarea ad-blocker-elor necesită consimțământul utilizatorului.

Din Suedia, unde locuiește și lucrează, Alexander Hanff preferă să facă haz de necaz în legătură cu această situație. „Sunt obișnuit să văd Alphabet [n.r. – compania-mamă a YouTube] încălcând legea, este un pic un obicei pentru ei”. Cu toate acestea, expertul mărturisește că a fost surprins de agresivitatea măsurii: „Google a făcut o greșeală uriașă. Acest lucru este împotriva a ceea ce dorește comunitatea și există alte modalități de monetizare a YouTube”, spune el. Una dintre căile sugerate de specialist este renunțarea la așa-numita publicitate „comportamentală” în favoarea publicității „contextuale” sau de marcă. Aceste practici mai respectuoase nu ar necesita prelucrarea datelor personale sau urmărirea utilizatorilor de internet.