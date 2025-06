Încă un forfait de marcă la Wimbledon 2025: Casper Ruud, triplu finalist de Grand Slam, nu va juca la All England Club

Casper Ruud, fost ocupant al locului 2 ATP, a anunțat că nu va putea participa la ediția din acest an de la Wimbledon, jucătorul norvegian acuzând probleme medicale.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Este al doilea abandon de marcă pentru turneul major de la All England Club după cel al lui Arthur Fils.

Ruud nu s-a recuperat la timp după accidentarea la genunchi suferită pe durata Roland Garros.

Ocupant în prezent al locului 16 mondial, Casper nu se va putea prezenta la întrecerea de la All England Club.

De cele două abandonuri vor profita Fabio Fognini și Elmer Moller, ei urmând să fie acceptați direct pe tabloul principal de la Wimbledon.

De asemenea, Matteo Berettini și Alexander Bublik vor deveni capi de serie ai întrecerii londoneze.

În vârstă de 26 de ani, Casper Ruud a jucat două finale la Roland Garros de-a lungul carierei, la edițiile din 2022 (învins de Nadal) și 2023 (învins de Djokovic). De asemenea, nordicul a bifat ultimul act și la US Open, în 2022 (învins de Carlos Alcaraz).

Casper Ruud has withdrawn from Wimbledon due to a knee injury he sustained at Roland Garros that he hasn’t recovered from.

Hoping to see him healthy and ready for the hard court swing.

🇳🇴❤️‍🩹 pic.twitter.com/M80cm83P6z

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 21, 2025