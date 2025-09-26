Încă două medalii pentru România la CM de canotaj de la Shanghai

Ancuţa Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam şi Amalia Bereş au urcat din nou România pe podium la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Fetele noastre au cucerit argintul în proba de patru rame.

Tricolorele au încheiat proba cu timpul de 06:28.44, performanță care le-a asigurat medaliile de argint.

Proba a fost câștigată de echipajul din SUA, cu timpul de 06:27.71, în timp ce locul al treilea a revenit echipajului din Noua Zeelandă.

În fine, tot vineri echipajul de patru rame masculin a câștigat medaliile de argint. Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă și Ciprian Tudosă au reușit o cursă extraordinară cu un finish de excepție și au urcat pe podium alături de Marea Britanie și Olanda.

