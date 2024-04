Înainte de „Breaking Bad”, Giancarlo Esposito s-a gândit să-și însceneze propria moarte pentru banii de asigurare

Giancarlo Esposito a apărut într-un episod recent al emisiunii „Jim & Sam” de la SiriusXM, în timp ce își promova noul său serial dramatic AMC „Parish” și a dezvăluit că era atât de falit înainte de a obține rolul emblematic al lui Gus Fring din „Breaking Bad „, încât s-a gândit la un moment dat să își aranjeze propria crimă pentru ca copiii săi să aibă parte de protecție financiară, mulțumită banilor din asigurarea sa de viață, scrie NBC News.

Actorul s-a gândit la acest lucru în jurul anului 2008, cu un an înainte ca „Breaking Bad” să-i schimbe inextricabil cariera și să-i deschidă ușa pentru roluri în „The Mandalorian”, „The Boys” și altele.

Întrebat cum a scăpat de aproape un faliment în jurul anului 2008, Esposito a spus: „Calea mea de ieșire în creier a fost: „Hei, primești asigurare de viață dacă cineva se sinucide? Primesc ei pâinea?”? Soția mea habar nu avea de ce întrebam chestiile astea. Am început să fac planuri. Dacă aș fi pus pe cineva să mă omoare, moarte prin nefericire, [copiii mei] ar fi primit asigurarea. Aveam patru copii. Am vrut ca ei să aibă o viață. A fost un moment greu. M-am gândit la propriu la autoanihilare pentru ca ei să poată supraviețui. Atât de jos am fost”.

„Acela a fost primul indiciu că există o cale de ieșire, dar nu aș fi fost aici pentru a fi disponibil pentru copiii mei”, a adăugat Esposito. „Apoi am început să mă gândesc că nu este viabil, deoarece durerea pe care le-aș provoca-o le-ar dura toată viața și ar exista traume pe tot parcursul vieții care nu ar face decât să extindă trauma generațională de care încerc să mă îndepărtez. Lumina de la capătul tunelului a fost „Breaking Bad”.”

Esposito a apărut în rolul lui Gus Fring în 26 de episoade din „Breaking Bad”, apoi a reluat rolul în serialul prequel „Better Call Saul” timp de 34 de episoade. El a declarat pentru British GQ la începutul acestui an că este foarte interesat să îl interpreteze pe Gus pentru a treia oară într-un serial prequel despre personajul negativ.

„Da, mi-ar plăcea asta”, a spus el. „Povestea mea este că el a fost un militar care și-a croit drum prin rânduri și ar fi putut deveni președinte, chiar posibil dictator și ar fi putut prelua conducerea. Dar a vrut să facă ceva ce nu putea fi controlat de alții și a vrut să-și controleze propriul destin. Așa că a plecat să își creeze o nouă viață în America și a devenit traficant de metamfetamină, om de afaceri.”

„Cred că, în anii săi de tinerețe, era cineva care ar fi putut fi mai mult Tony Montana”, a continuat Esposito. „Dar și-a croit drumul până la a deveni suficient de nivelat pentru a asculta, a auzi și a vedea prin starea sa emoțională. Am spera că ar putea fi „The Rise of Gus”.”