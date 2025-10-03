În UE s-au confiscat anul trecut bunuri contrafăcute în valoare de 3,8 miliarde de euro / Care sunt țările specializate în produse falsificate: softuri, jucării, îmbrăcăminte dar și țigări electronice copiate

Autoritățile vamale au confiscat 112 milioane de mărfuri contrafăcute, în valoare de circa de 3,8 miliarde de euro, pe piața internă europeană și la frontierele UE, conform cifrelor publicate recent de Comisia Europeană și de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), potrivit Rador Radio România.

Pe lângă suspecții obișnuiți ai mărfurilor contrafăcute chinezești și turcești care inundă piața europeană, Emiratele Arabe Unite se află, de asemenea, în topul primelor trei țări de origine pentru produsele falsificate. Peste 42% din mărfurile contrafăcute confiscate au fost chinezești, peste 18% turcești și 5,46% din Emiratele Arabe Unite. Acest lucru arată o schimbare în lanțul global de aprovizionare, remarcă raportul https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs/prohibitions-restrictions/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/ipr-facts-and-figures_en

Statistica din acesta arată că o parte semnificativă a comerțului cu produse contrafăcute are loc online, deoarece autoritățile vamale au reținut aproximativ 20 de milioane de articole la frontiera UE, cu o valoare estimată de 1,5 miliarde de euro. Cantitățile rămase au fost confiscate pe piața internă, ceea ce arată o creștere semnificativă a volumului comerțului electronic cu produse contrafăcute.

O altă tendință interesantă este că, deși numărul total de articole confiscate anul trecut a fost sub recordul excepțional stabilit în 2023, acesta a fost totuși cu 30% mai mare decât cel confiscat în 2022. Această creștere evidentă se datorează prețurilor per produs mai mari ale bunurilor contrafăcute confiscate, ceea ce reflectă o schimbare în natura și impactul asupra pieței produselor care încalcă proprietatea intelectuală, consideră autorii analizei.

Înregistrările CD/DVD piratate și software-ul vândut ilegal dețin cea mai mare pondere în rândul produselor contrafăcute – 34,84%, urmate de jucării – 17,85%, îmbrăcăminte – 7,50% și accesorii – 6,35%. Interesant este că o pondere semnificativă revine acum țigărilor electronice și vape-urilor copiate – 4,4%, iar parfumurile și cosmeticele reprezintă acum puțin peste 3%.

„Noile tehnologii alimentează răspândirea unor produse contrafăcute tot mai sofisticate, în timp ce cererea tot mai mare de software aplicat și conținut de jocuri retro a dus la o creștere bruscă a mărfurilor contrafăcute ce încalcă drepturile de autor”, se remarcă în raport.

În 2024, autoritățile din șapte state membre au fost cele mai active în descoperirea mărfurilor contrafăcute. Italia, Spania, Franța, Olanda, Portugalia, România și Polonia sunt responsabile pentru descoperirea a 90% din articolele confiscate. De asemenea, Italia, Spania, Franța, Germania și Olanda, împreună cu Grecia și Malta, sunt responsabile pentru 90% din valoarea totală a mărfurilor piratate confiscate de vamă.

În ciuda volumului tot mai mare al comerțului electronic și a confiscărilor legate de acesta, pe nave au fost descoperite cele mai multe mărfuri contrafăcute.

Raportul subliniază, de asemenea, necesitatea urgentă de a actualiza sistemul de aplicare a legii, fie pentru a proteja cetățenii de produsele potențial periculoase, fie pentru a proteja industriile locale de furtul de proprietate intelectuală.

Sursa: MEDIAPOOL / Rador Radio România / Traducerea: Mirela Petrescu