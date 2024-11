În Marea Britanie, un mister înconjoară deplin în continuare o magiciană dispărută de peste 30 de ani

Unde a dispărut Sophie Lloyd? The Magic Circle, o celebră organizație de magie, o caută pe femeia care a fost exclusă din organism în urmă cu peste 30 de ani pentru că s-a dat drept bărbat pentru a fi admisă, scrie Le Figaro.

Organizația cu sediul la Londra speră să o găsească și să își ceară scuze, însă eforturile sale de a o localiza pe femeie, al cărei nume real ar putea fi de fapt Sue, au rămas fără rezultat. „A dispărut? Cine știe de ce nu am găsit-o? Pentru moment, dispariția ei rămâne un mister”, a declarat pentru AFP Laura London, prima femeie director al Magic Circle.

Pentru a fi admisă în organizație, Sophie Lloyd a reușit să se dea drept bărbat timp de optsprezece luni, sub numele Raymond. Ea și-a dezvăluit adevărata identitate în 1991, când Magic Circle și-a deschis porțile pentru femei. Indignată de ceea ce ea a numit o „înșelăciune deliberată”, organizația a decis să o excludă. „Cu cât aflu mai multe despre această nedreptate, cu atât îmi doresc mai mult să îndrept această greșeală”, spune Laura London. „Cel puțin, am dori să ne cerem scuze ca organizație pentru modul în care am gestionat situația la momentul respectiv”, adaugă ea.

Un mediu dominat în continuare de bărbați

Sophie Lloyd nu a fost singura care a organizat această „înșelăciune”. Ea a făcut-o cu ajutorul unei alte magiciene, Jenny Winstanley, care a recrutat-o pe Sophie, pe atunci actriță, pentru a dovedi că femeile sunt la fel de bune la magie ca bărbații. Jenny Winstanley a murit într-un accident de mașină în 2004, luând cu ea toate informațiile pe care le-ar fi putut avea despre Sophie Lloyd. Laura London își dorește să îi poată spune „mulțumesc”. „Asta în sine a fost o faptă extraordinară și ea a reușit”.

Deși femeile au putut să se alăture Cercului Magic de peste 30 de ani, ele reprezintă încă doar aproximativ 5% din cei 1.700 de membri ai acestuia. Dar „vremurile s-au schimbat”, spune Laura London, care ar dori să scrie o carte despre povestea lui Sophie Lloyd și să vadă un film despre călătoria ei. Din ce în ce mai multe tinere se antrenează în magie și „organizația este incredibil de incluzivă acum”, asigură ea.