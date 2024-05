Imagini din satelit arată avioane rusești și o clădire distruse la baza aeriană Belbek din Crimeea

Imagini din satelit obținute în exclusivitate de CNN arată trei avioane rusești distruse și clădiri avariate la baza aeriană Belbek din orașul portuar ocupat Sevastopol.

Pierderile vin după două zile de atacuri ale ucrainenilor asupra orașului Sevastopol din Crimeea, anexat ilegal de Rusia în 2014.

În imaginile realizate de compania americană de imagistică prin satelit BlackSky și de firma de tehnologie spațială Maxar, două avioane pot fi văzute arse pe linia principală de zbor de la Belbek, pe lângă un al treilea parcat pe un dig de protecție. Imaginile din satelit arată, de asemenea, o clădire distrusă în apropiere și o alta care a suferit pagube semnificative.

⚡️ Satellite images showing the aftermath of yesterday’s strike on the Balbek airfield in Crimea have appeared.

Journalists write about the traces of fire in the area where Su-27, Su-30 and Mig-31 aircraft were parked. Meanwhile, The War Zone notes that at least two Mig-31s, a… pic.twitter.com/htolsHS3Xb

— Slava 🇺🇦 (@Heroiam_Slava) May 17, 2024