Imaginea zilei în fotbal: Protest spectaculos împotriva „UEFA Mafia” la un meci de Champions League

Fanii Borussiei Dortmund au afișat o coregrafie spectaculoasă înainte de începerea partidei cu Celtic Glasgow din Champions League (câștigată clar de germani, scor 7-1). Ultrașii nemți au prezentat pe toată peluza un banner pe care scria „UEFA Mafia” alături de mesajul: „Nu vă pasă de sport, vă pasă doar de bani!”.

În timpul intonării imnului Champions League, „Zidul galben” (cum este cunoscută galeria galben-negrilor de la peluza sud) a afișat o coregrafie spectaculoasă împotriva UEFA.

Suporterii germani sunt nemulțumiți de modificările făcute de UEFA din acest sezon de Liga Campionilor: 36 de echipe, clasament comun pentru toate participantele, mai multe meciuri, program mai încărcat pentru fotbaliști, mai multe încasări pentru forul continental.

Pe finalul coregrafiei care s-a viralizat pe rețelele sociale, fanii Borussiei au mai scris: „Nu reformei din Champions League” alături de adresa unde fanii se pot înscrie pe site-ul campaniei organizate împotriva UEFA.

Fanii celor de la Dortmund nu sunt singuri în demersul lor, susținătorii echipelor Bayern Munchen, Bayer Leverkusen, FC Copenhaga și chiar și fani din Premier League sau Ligue 1 fiind parte din acest protest.

Fotbalul trebuie să fie pentru milioanele de fani, nu pentru miliardele de euro pe care UEFA vrea să le genereze prin măsurile luate în ultima perioadă, este mesajul comun al fanilor care protestează la adresa forului cu sediul la Nyon.

Coregrafia „UEFA Mafia” a fanilor de la Borussia Dortmund

BVB fans “ UEFA Mafia – All you care about is money” 👏👏👏 pic.twitter.com/0aneLYoKXv

UEFA MAFIA – You don’t care about the sport, all you care about is money pic.twitter.com/EeBdE7vY4b

— Connor🇵🇸 (@_CLMike_) October 1, 2024