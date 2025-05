Ilie Bolojan, îndemn la vot, fără a anunța însă pe cine susține / În primul tur, a făcut campanie pentru Crin Antonescu

Președintele interimar Ilie Bolojan a îndemnat miercuri românii să meargă să voteze în turul doi al alegerilor prezidențiale, fără a face însă o recomandare de vot. În primul tur al prezidențialelor, Bolojan s-a afișat în campania electorală alături de Crin Antonescu și a declarat public că-l va vota pe candidatul coaliției de guvernare.

Susține G4Media. Click AICI pentru a redirecționa 3.5% din impozit - online, gratuit și simplu. Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Într-un discurs susținut la Summitul Romanian Business Leaders, Ilie Bolojan a cerut românilor să voteze așa cum le “dictează conștiința” și cu gândul la “normalitate”, fără a face însă o recomandare concretă de vot.

“Acum, de duminică într-o săptămână, cred că fiecare român care se va duce la vot va face istorie. Și rugămintea mea este să vă duceți să votați, așa cum vă dictează conștiința, dar gândiți-vă la statutul României în această lume, gândiți-vă la demnitate, la oamenii care lucrează, gândiți-vă la normalitate. Și toate aceste lucruri înseamnă totuși România Europeană, România care muncește, România care înțelege că performanța se face cu seriozitate și nu cu scandal”, a spus Bolojan.

În primul tur al alegerilor prezidențiale, Ilie Bolojan s-a afișat alături de candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR în campania electorală.

”Omul Ilie Bolojan are dreptul la opţiune. Şi atunci am spus, şi nu mă ascund de această chestiune, eu în aceste alegeri îl voi vota pe Crina Antonescu, dar nu am făcut campanie pentru asta, nu am demolat ceilalţi candidaţi şi cred că pot să spun ca un cetăţean, aşa cum fiecare are drepturi, că am încredere într-un candidat, dacă îl cunosc de peste 20 de ani, cred că este un om responsabil, un om echilibrat, care înţelege că preşedintele României trebuie să colaboreze cu o majoritate parlamentară. Şi eu personal cred că voi putea lucra cu dânsul în anii următori. Dar asta nu înseamnă deci că am încălcat ceva şi că nu am dreptul”, și-a argumentat atunci decizia Ilie Bolojan, potrivit news.ro.

El a adăugat că i se pare ”şi o formă de respect” pentru cei care au încredere în el să-şi spună punctul de vedere.

”La urma urmei, suntem oameni diferiţi, cu opţiuni diferite, dar una este să ai o poziţie personală şi alta este să bagi o instituţie în campanie şi să încurci lucrurile, ceea ce nu am făcut”, a adăugat Bolojan.

Când i s-a atras atenţia că îndemnul său de a-l vota pe Crin Antonescu a fost decupat din interviu şi folosit de echipa de campanie a candidatului ca spot electoral, Bolojan a declarat: ”Nu văd o problemă cât timp este marcată cu un caracter electoral. În acelaşi timp, în campanie, dacă vedeţi, fiecare candidat prea imagini cu ceilalţi candidati, de acum un an, de acum trei ani de zile, mai introduce tot felul de chestiuni (…) Oamenii au capacitatea lor de analiză, filtrează datele prin înţelegerea lor”.