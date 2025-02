Ilie Bolojan, despre cererea de suspendarea a președintelui Klaus Iohannis: Este un nonsens instituțional / Dacă referendumul ar trece, ar trebui organizate alegeri după data stabilită de 4 Mai sau 18 Mai / Este un joc politic

Liderul interimar al PNL, Ilie Bolojan, a declarat, vineri seară, la Antena 3, despre cererea de suspendarea a președintelui Klaus Iohannis, semnată de AUR, POT dar și de USR, că este un ”nonsens instituțional” și un ”joc politic.”. El a explicat că dacă referendumul de suspendare ar trece, atunci ar trebui organizate alegeri după data deja stabilită de Guvern, 4 Mai pentru turul I și 18 mai pentru turul II.

”Cele două cereri de suspendare depusă până acum nu au respectat condițiile de bază, iar cea de-a doua cerere nu avea numărul necesar de semnături, doi dintre cei care au semnat și-au retras semnăturilor. Această cerere are toate semnăturile, cred că săptămâna viitoare va fi organizat un birou comun al celor două camere. Această cerere va ajunge pe ordinea de zi. Sau se va face o comisie care va verifica acuzele care se aduc, sau se va trimite Curții pentru un punct de vedere care este consultativ. Va fi un raport, un punct de vedere, se va da un vot dacă se declanșează procedura referendumului sau nu.

În varianta în care această cerere ar trece, am avea un referendum de suspendare care s-ar organiza în campania prezidențială. Dacă acel referendum ar trece, ar trebui organizate alegeri după data stabilită de 4 mai și 18 mai. Este un nonsens instituțional. Nu se pune problema să aperi un om, pe domnul Iohannis. Dar este un nonses, dacă aperi stabilitatea instituțională a țării noastre. Este un joc politic. Partidele care fac această chestiune ce doresc. Președintele are la final de mandat o imagine publică, o cotă scăzută. Atunci e foarte ușor să te urci pe un val popular, să îl critici. Caută să își mobilizeze electoratul, să îl țină în priză pentru alegerile din Mai. Este un joc politic. Gândiți-vă că președintele Iohannis mai are maxim o sută de zile de mandat. Nu influențează sub nici o formă lucrurile care se întâmplă”, a declarat Ilie Bolojan la Antena 3.

Liderul interimar al PNL a mai spus despre candidatul comun al PSD-PNL-UDMR, Crin Antonescu, că ”are șanse mari să fie în turul al doilea”.

”Are capacitatea să reunească electorate. Reprezintă zone diferite din societate, are valorile conservatoare încorporate. Stă pe picoarele lui, are valorilor lui. Noi credem că este candidatul care poate să reunească voturile României responsabile”, a declarat liderul interimar al PNL la Antena 3.