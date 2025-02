„Îi voi ucide”: doi infirmieri australieni, suspendați după ce au amenințat că vor lăsa pacienții israelieni să moară

Doi infirmieri de la un spital din Sydney, în statul australian New South Wales, au fost suspendați după ce au afirmat online că vor refuza să „trateze” și că vor „ucide” pacienții de naționalitate israeliană, au relatat miercuri, 12 februarie, mai multe media de limbă engleză, citate de BFM TV.

Această procedură a fost lansată după publicarea unei înregistrări video de către un creator de conținut israelian, Max Veifer, în care acesta vorbea cu cei doi profesioniști din domeniul sănătății, un bărbat și o femeie pe nume Ahmad Nadir și Sarah Abu Lebdeh, pe o platformă de chat video.

Australia – these two vile antisemites have been identified as Ahmad Rashad Nadir and Sarah Abu Lebdeh. pic.twitter.com/4lCE6MdJQh

— StopAntisemitism (@StopAntisemites) February 12, 2025