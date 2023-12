Ianis Hagi: S-au spus multe, dar grupa a fost câştigată cu talent/ Jucătorii naţionalei au mult talent şi încă nu şi-au atins potenţialul maxim/ Cred că nici Europa nu ne cunoaşte, dar simt şi sper că o va face vara viitoare

Ianis Hagi a declarat, într-un interviu acordat FRF TV, că jucătorii echipei naţionale de fotbal au mult talent şi încă nu şi-au atins potenţialul maxim, dar sper că acest lucru să se întâmple în 2024, la Campionatul European. El a povestit despre încrederea insuflată de tatăl său şi şi-a caracterizat colegii de la naţională în câte un cuvânt.

“Eu simt că avem mult talent şi cred sincer că încă nu ne-am atins potenţialul maxim. Cred că nici Europa nu ne cunoaşte, dar simt şi sper că o va face vara viitoare. Vom continua la fel, cu muncă şi modestie, cu unitatea şi coeziunea grupului, şi aşa vom reuşi să trecem de grupe. La vară vom fi pe scena fotbalului european şi va trebui să demonstrăm că avem valoare”, a declarat Ianis Hagi.

Fotbalistul legitimat în Spania, la Deportivo Alaves, face însă şi un apel: “S-au spus multe, dar grupa a fost câştigată cu talent. N-ai cum să întorci scorul în Elveţia fără talent, n-ai cum să întorci scorul cu Israel fără talent, n-ai cum să baţi Elveţia acasă fără talent. Dar, în acelaşi timp, calificarea asta a fost doar un pas. L-am făcut, însă mai avem multe de arătat. Nu trebuie să renunţăm la valorile care ne-au adus la EURO. Ba chiar trebuie să adăugăm şi altele, iar liderii din vestiar, alături de Mister, trebuie să avem grijă şi să păstrăm tot ce am făcut bine”.

Ianis a dezvăluit şi clipa în care a privit calificarea şi din altă perspectivă: “În Ungaria, la finalul meciului cu Israel, uitaţi-vă la bucuria oamenilor din staff. Am o poză, când plecăm toţi în fugă de pe bancă. Am dat zoom pe ea şi am văzut acolo e explozie de bucurie. Uitaţi-vă la reacţia staff-ului tehnic, medical, toţi cei care sunt alături de echipa naţională. Bucuria pe care am reuşit să o facem noi, jucătorii şi staff-ul, ca grup, este incredibilă, cred că acea poză descrie cel mai bine ce s-a simţit atunci. Ceva incredibil!”.

El crede că din Liga Naţiunilor, naţionala Ucrainei va fi adversara României la Euro-2024.

Ianis spune că este destul de devreme să se discute despre o nouă generaţie de succes, dar s-a făcut un prim pas. ”Mai avem multe de făcut până să putem spune că suntem o generaţie de succes, că ajungem la ce au făcut cei dinaintea noastră”.

Ianis Hagi se bucură că este sănătos şi spune că mereu a fost convins că va reveni mai puternic, după accidentarea care l-a ţinut multe luni departe de teren.

Momentul în care a fugit pe teren cu steagul tricolor, la finalul meciului cu Elveţia, este unul la care a visat Ianis de când a început să fie fotbalist profesionist. ”Mi l-a adus cineva din staf. Trebuie să-i mulţumesc lui Maradona. Nu am lăsat steagul din mână până în vestiar, când mi l-a luat Alibec”.

Ce a adus nou Edi Iordănescu?: ”A ştiut să ne unească, generaţiile, pe cei mici, mă rog, pe cei mai tineri, că nu mai suntem aşa mici, şi a reuşit cu cei mai în vârstă, de 7-8 ani la naţională, a reuşit să ne facă credem în calificare, să tragem în aceeaşi direcţie, ne-a dat încredere, presiune şi nouă ne place presiunea. Ne-am bucurat că am reuşit să-l răsplătim. Mister merită”

”Aceste grup are foarte mult talent, spirit de sacrificiu, unitate, în fotbal astea nu sunt negociabile, fără ele nu poţi ajunge la performanţă. Nu ai cum să ajungi la CE dacă nu ai talent. Simt că avem mult mai mult de dat. Trebuie să menţinem zilnic chestia asta. Tata, după CE din 2019, m-a lăsat să sărbătoresc, dar prima discuţie serioasă a fost că era doar începutul, aţi făcut lumea să creadă şi acum trebuie să vă calificaţi la CE şi CM. Dar mi-a spus că terbuie să rămânem cu capul pe umeri, cu picioarele pe pământ, să avem ambiţie. Tata mi-a spus de la început că suntem capabili de performanţe mari. După meciul cu Elveţia, la parcare la nivelul 2, nu ne-am spus nimic, doar ne-am privit şi mi-am dat seama că este mândru şi mulţumit ca tată şi mentor. Nu a fost nevoie de cuvinte, doar de priviri”, a spus Ianis.

Când ai presiune şi munceşti, ai talent şi ambiţie, vor ieşi diamantele, a spus sora lui Ianis, Kira, lucru cu care jucătorul de la Deportivo Alaves este de acord.

Ianis Hagi a trebuit să caracterizeze într-un cuvânt jucătorii din naţională, astfel că a spus: Andrei Burcă – forţă / Radu Drăguşin – ambiţie / Nicolae Stanciu – căpitan / Horaţiu Moldovan – agil / Nicuşor Bancu- inepuizabill / Răzvan Marin – experienţă / Denis Alibec – imprevizibil / Andrei Raţiu – Speedy Gonzalez / Florinel Coman – talent / Olimpiu Moruţan – creativ

Despre selecţionerul Edi Iordănescu, Ianis Hagi a spus că este lider.

Pentru 2024, Ianis vrea să fie sănătos. ”Sunt într-un moment în care ambiţia şi forţa mea de muncă sunt infinite şi vreau să fiu sănătos să pot realiza ce îmi propun. Sper ca 2024 să fie un an cu bucurii, împliniri, succese împreună”