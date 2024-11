Hezbollah a „clonat” o rachetă israeliană pe care o folosește în prezent împotriva statului evreu (surse)

Potrivit New York Times, Hezbollah a recuperat o rachetă Spike israeliană intactă din războiul anterior din Liban, în 2006. Datorită ingineriei inverse, aliatul său iranian a reușit să o cloneze și să o reproducă în serie, scrie Le Figaro.

Acesta este motivul pentru care armatele, în general, sunt atente să nu lase niciodată în urmă echipamente de înaltă tehnologie intacte. Potrivit New York Times, care a intervievat oficiali israelieni și occidentali din domeniul apărării și experți în armament, Iranul a reușit în ultimii ani să „cloneze ” o rachetă antitanc israeliană, să o producă în serie și să o furnizeze Hezbollah, care ar fi folosit-o împotriva Israelului. Sistemul Spike original, compus dintr-un lansator și mai multe rachete, a fost aparent abandonat în timpul războiului anterior din Liban, în 2006.



Optsprezece ani mai târziu, această armă se întoarce împotriva creatorului său. Pentru a reproduce racheta, Iranul ar fi recurs la ingineria inversă, care constă în deconstruirea unui sistem pentru a-l înțelege și, eventual, a-l reproduce, fără a cunoaște inițial cum funcționează sau cum a fost proiectat. Acest proces este la fel de vechi ca războiul însuși, chiar și pentru Iran, care a reprodus deja drone și rachete americane, după cum subliniază New York Times.



O armă puternică

Proiectată inițial de autoritatea israeliană de armament Rafael, Spike a devenit, în mâinile teroriștilor libanezi, Almas, care înseamnă „diamant” în persană. Mai multe astfel de rachete au fost descoperite de armata israeliană de când și-a lansat operațiunea militară în Liban, în urmă cu două luni. Ele făceau parte dintr-un stoc de arme mult mai primitive, cum ar fi rachete antitanc Kornet de concepție rusă.

Almas, cunoscută anterior sub numele de Spike, este superioară din punct de vedere tehnologic multor rachete ale Hezbollah. Echipată cu un detector termic încorporat, aceasta își atinge țintele cu o traiectorie balistică, permițându-i să lovească tancurile de sus, unde sunt cele mai vulnerabile, mai degrabă decât din lateral. Racheta poate transporta două tipuri de focoase: unul explodează în două faze, ceea ce facilitează penetrarea blindajului, în timp ce celălalt explodează într-o minge de foc. Există cel puțin trei variante cunoscute ale rachetei Almas, potrivit Alma Research and Education Center, un centru de cercetare israelian citat de New York Times. Acest lucru dovedește că Iranul este capabil să dezvolte arma pe care a „furat-o”. O a patra versiune ar fi, de asemenea, activă.

Deși aceste arme clonate au fost reperate în timpul recentei operațiuni militare israeliene din Liban, serviciile de informații israeliene asigură că ele sunt utilizate de mult mai mult timp. Rachetele Almas au fost folosite în timpul războiului civil sirian, care a început în 2011. Potrivit acelorași surse, Iranul produce acum aceste rachete direct în Liban, pentru a scurta lanțul de producție. Dar Republica Iraniană ar păstra producția anumitor rachete pentru a-și echipa propria armată.