Hello Kitty nu este de fapt o pisică, dezvăluie creatorii săi

După 50 de ani de activitate și vânzări anuale cu amănuntul de 5 miliarde de dolari anul trecut, ați putea crede că Hello Kitty este pisica care a devenit unul dintre cele mai cunoscute personaje din cultura pop, relatează Sky News.

Dar ea nu este deloc o pisică, potrivit creatorilor ei.

„Este de fapt o fetiță – născută și crescută în suburbiile Londrei”, a declarat Jill Cook, director de dezvoltare a afacerilor cu amănuntul la Sanrio, compania japoneză care a creat personajul iconic.

„Are o mamă și un tată și o soră geamănă, Mimmy, care este și cea mai bună prietenă a ei”.

De asemenea, îi place să coacă prăjituri și să își facă prieteni noi.

Cook a dezvăluit în cadrul emisiunii Today Show, difuzată de NBC în SUA, că personajul „cântărește trei mere și este înaltă cât cinci mere”.

Hello Kitty – care are mustăți deși este un copil uman – are propria ei pisică, un iubit pe nume Daniel și sute de prieteni, a declarat creatorul ei.

„Mesajul ei de bază este prietenia, bunătatea și incluziunea și o parte din ceea ce a ajutat-o să transceadă granițele, limbile, culturile este faptul că este de înțeles pentru toată lumea”, a spus Cook.

Hello Kitty a fost creată în 1974 și a apărut pentru prima dată pe o borsetă pentru copii în Japonia.

De atunci, Hello Kitty a devenit unul dintre cele mai cunoscute personaje din cultura pop, cu jucării, emisiuni TV de desene animate, un parc tematic și îmbrăcăminte, toate contribuind la succesul său.

Regele Charles chiar i-a urat „La mulți ani!” la un banchet de stat organizat luna trecută în timpul vizitei împăratului Naruhito și a împărătesei Masako în Regatul Unit.

De asemenea, a fost anunțat un lungmetraj live-action Hello Kitty în 2019.