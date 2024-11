Harry Kane a devenit cel mai rapid fotbalist care atinge cota de 50 de goluri în Bundesliga / Englezul a doborât recordul lui Erling Haaland după victoria lui Bayern, scor 3-0, cu Augsburg

Atacantul englez Harry Kane a atins o bornă incredibilă după ce a reușit încă un hattrick în meciul Bayernului cu Augsburg, scor 3-0. Kane, indispensabil pentru formația bavareză, este cel mai rapid fotbalist care să înscrie 50 de goluri în Bundesliga.

Vedeta bavarezilor a surclasat în drumul spre acest record nume precum cele ale lui Gerd Muller și Erling Haaland. Kane a reușit să atingă cota de 50 după 43 de partide jucate. Anterior, Haaland deținea recordul cu 50 de goluri în 50 de meciuri.

Tripla englezului a fost formată din două penalty-uri (min. 63 și 90+3) și o reușită parcă desprinsă din curtea școlii (min. 90+5). Victoria aceasta o poziționează pe Bayern ca lider incontestabil, cu 29 de puncte după 11 etape.

Podiumul este completat de RB Leipzig și Eintracht Frankfurt, formații care urmează să joace în acest weekend. Tot în acest weekend joacă și campioana en-titre, Bayer Leverkusen, împotriva celor de la Heidenheim.

