Guvernul a alocat peste 11 milioane de lei pentru exproprierile aferente variantei ocolitoare a oraşelor Pucioasa şi Fieni

Guvernul a aprobat joi, prin hotărâre, suma de 11,4 milioane lei pentru exproprierea unui număr de 440 de imobile proprietate privată pentru realizarea unui drum de legătură la drumul naţional 71, care să asigure optimizarea traficului rutier şi accesibilitatea în zonele urbane ale oraşelor Pucioasa şi Fieni, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Executivului, hotărârea aprobă amplasamentul lucrării de construcţie a variantei ocolitoare a oraşelor Pucioasa şi Fieni („Drum de legătură la drumul naţional DN 71 pentru asigurarea optimizării traficului rutier şi accesibilităţii în zonele urbane ale oraşelor Pucioasa şi Fieni”) şi exproprierea tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe raza localităţilor Brăneşti, Pucioasa, Moţăieni, Fieni şi Buciumeni din judeţul Dâmboviţa.

Astfel, se alocă suma de 11,4 milioane lei pentru exproprierea unui număr de 440 de imobile proprietatea privată, situate pe o suprafaţă de teren de 627.116 metri pătraţi, se arată în comunicatul citat.

Suma necesară exproprierilor se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.