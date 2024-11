Guardiola, după un nou eşec al grupării Manchester City: După şase titluri, poate o altă echipă merită să câştige Premier League

Managerul echipei Manchester City, Pep Guardiola, a declarat că poate altă echipă merită să câștige Premier League după perioada de succes a formației sale. Această declarație a venit după înfrângerea „cetățenilor” de sâmbătă seară, scor 2-1, pe terenul celor de la Brighton.

City a câștigat șase din ultimele șapte titluri de Premier League, inclusiv patru consecutive, dar a coborât la cinci puncte în spatele liderului Liverpool în urma acestei înfrângeri. Guardiola a înregistrat patru înfrângeri consecutive (excluzând loviturile de departajare) pentru prima dată în cariera sa managerială de 17 ani, iar aceasta este prima astfel de serie pentru City din ultimii 18 ani, de pe vremea când Stuart Pearce era manager.

În ultimele săptămâni, echipa a pierdut meciuri împotriva lui Bournemouth și Brighton în campionat, Tottenham în Cupa Ligii și Sporting în Liga Campionilor.

„Trebuie să încercăm să câștigăm din nou meciuri,” a declarat Guardiola pentru BBC Match of the Day. „Patru înfrângeri la rând. Trebuie să schimbăm lucrurile rapid. Programul devine dificil, dar [victoriile] vor veni când jucătorii se vor întoarce.”

„Poate că după șapte ani în care am câștigat șase titluri, poate că într-un an o altă echipă o merită,” a adăugat managerul spaniol.

City continuă să fie afectată de accidentări, Ruben Dias, John Stones, Jeremy Doku și Jack Grealish – în ciuda convocării sale în echipa Angliei – fiind indisponibili, alături de Rodri și Oscar Bobb.

„Acesta este sportul. Nu înseamnă doar momente fericite. Astăzi, la conferința de presă, am fost întrebat dacă a sosit sfârșitul erei noastre. Știu că unii oameni își doresc asta. O simt de mulți ani. Ce am realizat în toți acești ani a fost considerat foarte dificil, dar, dacă cineva vrea să ne depășească, se va întâmpla. În următorii 50 de ani nu vom câștiga Premier League de fiecare dată. Este imposibil,” a adăugat Guardiola.

