Grupul Electrica a raportat un profit net în creştere de peste patru ori, în primul semetru din 2025 / S-a depăşit pragul istoric de 1 miliard de lei, profit net

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Grupul Electrica a înregistrat un profit net de 421,4 milioane de lei, în primul semestru din 2025, în creştere de la 102,1 milioane de lei, în aceeaşi perioadă din anul anterior, conform raportului financiar al companiei, publicat joi.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În ceea ce priveşte EBIDTA, în primele şase luni ale anului în curs, acest indicator a crescut cu 63,1%, până la valoarea de 1,002 miliarde de lei, comparativ cu valoarea consemnată în intervalul similar din 2024.

De asemenea, profitul operaţional a înregistrat o creştere de 383,6 milioane de lei, la valoarea de 706,5 milioane de lei, faţă de un cuantum de 322,8 milioane de lei, realizat în perioada ianuarie – iunie, anul precedent.

„Rezultatele primului semestru din 2025 confirmă traiectoria solidă de creştere a Grupului Electrica. Am înregistrat un profit net consolidat de patru ori mai mare faţă de aceeaşi perioadă din 2024, iar EBITDA a depăşit pragul istoric de 1 miliard de lei. Această performanţă reflectă eficienţa deciziilor strategice şi rezilienţa modelului nostru de business integrat. Distribuţia a continuat să fie un pilon de stabilitate, furnizarea a înregistrat o redresare semnificativă, iar investiţiile în infrastructură s-au accelerat, conform planificării. Cu aceste rezultate vine şi o mare responsabilitate. Liberalizarea completă a pieţei şi tranziţia energetică ne obligă la vigilenţă şi adaptare continuă. Adevăratul test abia începe: să demonstrăm că putem menţine nivelul de performanţă într-un mediu competitiv şi dinamic (…)”, a declarat Alexandru Chiriţă, CEO Electrica, citat într-un comunicat transmis Agerpres.

Pe segmentul de distribuţie, veniturile au crescut cu 12,1%, de la un an la altul, la valoarea de 2,515 miliarde de lei, din care 1,367 miliarde de lei au fost venituri cu clienţi externi ai Grupului. Creşterea s-a datorat volumului de energie electrică distribuită, cu 3% mai mare, faţă de perioada anterioară, coroborat şi cu creşterea de tarife cu aproximativ 12,5%, conform Ordinului ANRE nr. 97/2024. De asemenea, contribuţia segmentului de distribuţie de energie electrică la veniturile consolidate ale Electrica este de 29,2%, transmite Agerpres.

Pe furnizare, veniturile Grupului au crescut cu 12,4%, în semestrul I din 2025 faţă de semestrul I din 2024, până la la 3,302 miliarde de lei (din care 3,283 miliarde de lei venituri cu clienţi externi grupului), în principal ca efect net la patru categorii: creşterea cantităţii de energie furnizată pe piaţa cu amănuntul cu 1%; creşterea costului de achiziţie, ceea ce determină venituri din subvenţii mai mari; modificarea dată de noul ghid ANRE din 29 iulie 2024 cu privire la noul calcul al sumelor de recuperat din plafonare (subvenţii); amendamentul introdus prin GEO nr. 6/2025, care majorează procentul de recunoaştere a dezechilibrelor din sectorul energiei electrice de la 5% la 10% din costul de achiziţie.

La 30 iunie 2025, suma estimată pentru subvenţii era în valoare de 2,622 miliarde de lei, faţă de 1,976 miliarde de lei, înregistrată la 31 decembrie 2024. Ulterior, între 1 iulie şi 4 august 2025, s-a colectat suma de 542,6 milioane de lei, potrivit datelor companiei.

Raportul financiar al Electrica relevă faptul că volumul de energie electrică distribuită, în S1 al acestui an, a fost de 8,95 TWh, în creştere cu 3% în comparaţie cu aceeaşi perioadă din anul trecut.

Totodată, volumul de energie electrică furnizată pe piaţa cu amănuntul s-a ridicat la 3,7 TWh, în creştere cu 1%, de la un an la altul.

Capacitatea totală agregată a proiectelor Grupului Electrica, fie că sunt operaţionale sau în diferite stadii de dezvoltare, este de 307,5 MW (până la 324,5 MW) în proiecte de producere a energiei regenerabile (fotovoltaic şi eolian) şi de 169,5 MWh în patru proiecte de stocare a energiei.

Grupul Electrica oferă servicii pentru aproximativ patru milioane de utilizatori, acoperind 18 judeţe din trei zone geografice pentru distribuţia energiei electrice (Transilvania Nord, Transilvania Sud şi Muntenia Nord), şi pe cuprinsul întregii ţări pentru furnizarea energiei electrice şi pentru întreţinere şi servicii energetice.

Din iulie 2014, Electrica, societatea holding a Grupului, este listată pe Bursele de valori din Bucureşti şi Londra, cu capital majoritar privat.