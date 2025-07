Grindeanu: Există o anumită nemulţumire în PSD legată de un mod de a comunica. Consultarea în interiorul coaliţiei să fie făcută înainte de comunicarea publică a unor decizii

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că va propune reprezentanţilor partidelor de la guvernare să fie făcută o consultare în interiorul coaliţiei înainte de comunicarea publică a unor decizii, transmite Agerpres.

Grindeanu a fost întrebat dacă PSD se simte respectat în cadrul coaliţiei de guvernare, în condiţiile în care unii dintre liderii din teritoriu au spus că nu simt acest lucru.

„Există o anumită nemulţumire legată de un mod de a comunica într-o coaliţie. Dacă poţi să formezi guvernul de unul singur, sigur că poţi să comunici anumite decizii care îi privesc pe români singur. Suntem într-o coaliţie care are patru partide politice plus un grup al minorităţilor. E de dorit ca această consultare în interiorul coaliţiei să fie făcută înainte de comunicarea publică a unor decizii, aşa cum au fost unele în ultimele săptămâni, dar care, şi am explicat colegilor mei, sunt date şi de un anumit context, fiindcă suntem într-o perioadă în care Parlamentul e în vacanţă, nu se lucrează la toată puterea. Eu sper, şi e un lucru pe care o să îl ridic în coaliţie, şi o să le spun colegilor mei ca înainte, fie că vorbim de miniştri, fie că vorbim de vicepremieri, fie că vorbim chiar de premier, înainte de a comunica anumite lucruri care ţin de decizii majore în cadrul coaliţiei e bine să avem o decizie”, a spus acesta la sediul central al PSD.