Grindeanu, despre candidatura la şefia PSD: În acest moment, preocupările mele nu ţin de treaba asta / Vom avea congres probabil în toamnă, septembrie, octombrie. Nu vreau să-l facem pe repede înainte, văd că unii se grăbesc

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, despre candidatura la şefia PSD, că în acest moment, preocupările sale nu ţin de treaba asta, el arătând că la PSD vor avea congres probabil în toamnă, septembrie, octombrie şi nu vreau să-l facă pe repede înainte, deşi vede că unii se grăbesc, transmite News.ro.

Sorin Grindeanu a fost întrebat la Parlament dacă intenţionează să candideze la şefia PSD.

”În acest moment, preocupările mele nu ţin de treaba asta. Am foarte multe lucruri de făcut, şi eu şi colegii mei, şi din minister, pe de o parte, chiar dacă e un guvern interimar, asigur acest portofoliu sau conducerea Ministerului Transportului, ori, pe de altă parte coordonez, ca preşedinte interimar, toate aceste procese care se întâmplă acum, legate de programul de guvernare şi probabil de discuţii politice”, a spus Sorin Grindeanu.

El a menţionat că ”legitimitatea în acest moment pare că nu are nici PNL-ul sau USR-ul”.

”USR-ul are de asemenea conducerea interimară, PNL-ul, de asemenea, conducerea interimară. Vă asigur, la PSD vom avea un congres atunci când vom decide, probabil în toamnă, septembrie, octombrie, am mai anunţat acest lucru. Nu vreau să-l facem pe repede înainte, văd că unii se grăbesc. Noi vrem să-l facem aşa cum am spus, aşezat”, a menţionat liderul interimar al PSD.