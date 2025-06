Activista pentru climă Greta Thunberg a fost expulzată din Israel marți dimineață, la câteva ore după ce iahtul pe care ea și alți activiști pro-palestinieni navigau a acostat în portul Ashdod. Thunberg a fost una dintre cele patru persoane care au semnat acorduri de plecare voluntară. Alte opt persoane, inclusiv jurista franco-palestiniană și membră a Parlamentului European Rima Hassan, au refuzat să semneze și au fost transferate într-un centru de detenție, potrivit Ynetnews.com.

Cei 12 activiști au fost reținuți după ce iahtul lor, Madleen, a fost interceptat de marina israeliană. Grupul plecase într-o flotilă pe care au descris-o ca fiind un efort de a „sparge blocada și de a livra ajutor umanitar” în Fâșia Gaza.

Cele opt persoane care au refuzat să semneze acorduri de plecare voluntară vor rămâne în custodia unui centru de detenție timp de 96 de ore, în așteptarea expulzării.

Ministrul de interne Moshe Arbel a declarat: „Israelul nu va tolera provocări la adresa suveranității sale prin acțiuni provocatoare ale flotilei la frontierele sale. Felicit Autoritatea pentru populație și imigrație pentru eforturile lor prompte și profesioniste de a proteja securitatea națională și de a menține ordinea publică. Am dispus ca tuturor celor 12 participanți să li se interzică intrarea în Israel, în conformitate cu orientările legale, și să fie returnați în țările lor de origine.”

Flotila, care a atras atenția publicului larg, a fost oprită la 110 mile de coastele Gaza. Autoritățile au remorcat nava în portul Ashdod, transferând unii activiști la Aeroportul Internațional Ben Gurion, iar pe alții în centre de detenție.

⚡️BREAKING:

After being illegally arrested by Israel in international waters and signing deportation papers, Greta Thunberg was placed on an El Al flight to Paris without an escort. The flight is expected to depart soon. pic.twitter.com/gViV2oDuxc

— Suppressed News. (@SuppressedNws) June 10, 2025