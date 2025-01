Greșeala legată de micul dejun pe care nu trebuie să o faci niciodată dacă încerci să slăbești. Oamenii de știință avertizează asupra riscurilor pentru sănătate

Există o mare diferență atunci când vine vorba de obiceiurile legate de micul dejun – în special atunci când este vorba de pierderea în greutate, scrie The Sun.

Fie că sunteți un devorator devotat al micului dejun sau un săritor înfocat, nu lipsesc dovezile care să vă susțină poziția cu privire la ceea ce este mai bun pentru a scăpa de kilograme.

Există o mulțime de cercetări care sugerează că un mic dejun copios vă poate împiedica să mâncați în exces mai târziu în timpul zilei.

Unii experți, printre care Tim Spector, susțin că săritul peste micul dejun sau amânarea acestuia până la ora 11.00 poate ajuta la pierderea în greutate, punând organismul într-un mod de ardere a grăsimilor în post.

Cu toate acestea, o nouă cercetare spaniolă întărește argumentul conform căruia un mic dejun echilibrat poate fi esențial pentru pierderea kilogramelor.

Cercetătorii au descoperit că persoanele care țin dietă ar trebui să încerce să consume între 20 și 30 % din aportul zilnic de calorii la micul dejun.

Aceștia au constatat că cei care au consumat „punctul optim” de calorii la micul dejun au avut un indice de masă corporală (IMC) mai mic decât cei care au mâncat prea puțin sau prea mult.

„Punctul ideal” fiind 500-750 de calorii pentru bărbați și 400-600 pentru femei.

Un mic dejun englezesc copios, care poate ajunge la aproape 900 de calorii, conține prea multe calorii pentru cei care doresc să rămână în zona sănătoasă.

Pe de altă parte, un simplu iaurt cu fructe poate avea doar 120 de calorii.

Pentru femei, un bol de ovăz cu 350 de calorii, o lingură de unt de arahide și câteva fructe reprezintă o soluție de mijloc solidă.

În cel mai recent studiu, publicat în The Journal of Nutrition, Health and Aging, oamenii de știință au comparat dieta și datele privind sănătatea a 383 de adulți cu vârste cuprinse între 55 și 75 de ani dintr-un spital din Barcelona.

Un mic dejun echilibrat ne menține sănătoși

Cei care au mâncat prea puțin sau prea mult la micul dejun au avut rezultate de sănătate mai proaste decât cei care au mâncat cantitatea potrivită.

Mai exact, IMC-ul lor a fost cu 2 până la 3,5 % mai mare, iar circumferința taliei a fost cu 2 până la 4 % mai mare în comparație cu cei care au consumat cantitatea ideală de calorii.

Un IMC mai mare sugerează o cantitate mai mare de grăsime în jurul organelor vitale, ceea ce poate crește riscul de boli de inimă.

Oamenii de știință au examinat, de asemenea, calitatea micilor-dejunuri.

Cei care au mâncat alimente nesănătoase, cum ar fi carnea prăjită, bogată în grăsimi, sare și zahăr, au avut rezultate și mai proaste.

Micul dejun bogat în grăsimi a fost asociat cu niveluri mai ridicate de trigliceride, un factor de risc pentru bolile de inimă, și cu niveluri mai scăzute de HDL (colesterolul „bun”).

Pe de altă parte, micul dejun mai sănătos – cum ar fi cel cu cereale integrale, cum ar fi pâinea integrală și legumele – a favorizat o sănătate generală mai bună.

Renunțarea la micul dejun

Poate cea mai interesantă constatare a fost cea referitoare la cei care au mâncat prea puțin la micul dejun.

Deși ați putea presupune că dacă săriți peste micul dejun sau dacă mâncați prea puțin ar duce la pierderea în greutate sau la îmbunătățirea sănătății, studiul a constatat contrariul.

Participanții care au mâncat prea puțin dimineața aveau niveluri mai ridicate de grăsimi în sânge și circumferințe ale taliei mai mari, la fel ca cei care au mâncat prea mult.

Cercetătorii sugerează că acest lucru s-ar putea datora faptului că persoanele care sar peste micul dejun tind să ia mai multe gustări pe parcursul zilei, ceea ce duce la un aport caloric general mai mare.

Între timp, cei care au luat un mic dejun echilibrat s-au simțit mai sătui și au fost mai puțin predispuși să mănânce în exces mai târziu în cursul zilei.

Profesorul Álvaro Hernáez, unul dintre autorii studiului și expert în științele sănătății la Universitatea Ramon Llull, a declarat „micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, dar ce și cum îl mâncați contează”.

„Consumul unor cantități controlate – nici prea mult, nici prea puțin – și asigurarea unei bune compoziții nutriționale este crucială.

„Datele noastre arată că calitatea este asociată cu rezultate mai bune ale factorilor de risc cardiovascular.

„Este la fel de important să iei micul dejun pe cât este de important să fie unul de calitate”, a încheiat cercetătorul.