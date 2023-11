GoTech World 2023 a reunit peste 13.800 de vizitatori, 100 companii partenere și 140 de speakeri de top (Parteneriat)

București, 15 noiembrie 2023

GoTech World, cea mai mare expo-conferință de IT & Digital din Europa Centrală și de Est, a atras în această ediție peste 13.800 de vizitatori, care au explorat timp de două zile peisajul inovației și digitalizării, dedicat comunității de business regionale. Evenimentul a găzduit peste 100 de companii partenere, care și-au prezentat soluțiile avangardiste, iar în paralel, pe cele 11 scene, speakeri de renume, internaționali și locali, au prezentat publicului perspectivele lor despre tehnologiile viitorului.

„GoTech World a încheiat cu succes încă o ediție, consolidându-și statutul de eveniment de referință în domeniul IT & Digital în regiune. Prin reunirea comunității de profesioniști sub acest concept, am creat o platformă dinamică și interactivă, dedicată explorării avansurilor tehnologice și digitalizării business-urilor. Mulțumim tuturor celor care au contribuit la experiența captivantă și la schimbul de idei inovatoare pe parcursul celor două zile intense. Vă așteptăm cu aceeași pasiune și curiozitate la viitoarele ediții GoTech World, unde vom continua să conturăm viitorul tehnologic”, a declarat Alexandru Măxineanu, Managing Partner, Universum Expo.

Evenimentul și-a păstrat aceeași structură de succes, respectiv o amplă zonă expozițională și 11 scene, care au abordat diferite teme de interes pentru public, toate sub umbrela conceptului ediției actuale – inteligența artificială. Astfel, au fost prezentate peste 1200 de soluții digitale potrivite pentru nevoile tech ale oricărei companii, ce pot fi aplicate în diverse arii de interes și au potențialul de a revoluționa modul în care funcționează domeniile respective.

Ceremonia de deschidere oficială a GoTech World a avut ca invitați reprezentanți ai autorităților, precum Bogdan-Gruia Ivan – Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Dumitru Alaiba – Viceprim-ministru și Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării în Guvernul Republicii Moldova, Andrei Niculae – Vicepreședinte la Autoritatea pentru Digitalizarea României, Sabin Sărmaș – Președintele Comisiei IT&C din cadrul Guvernului României, Pavel Popescu – Vicepreședintele ANCOM, Florin Popa – Business to Business Director Orange Business.

Peste 140 de speakeri remarcabili au fost prezenți pe scenele acestei ediții

GoTech World a adus în fața vizitatorilor peste 65 de ore de conținut de calitate, prezentat de experți de top, care au interacționat cu publicul celor 11 scene dedicate, respectiv: Main Stage, Business Transformation, Retail & E-commerce, Smart City & Mobility, AI, Cybersecurity, Sustainability, DevOps, .NET Stage, Java Stage, Product & UX Design.

Speakerul vedetă al aceste ediții a fost Richard Browning, inventatorul primului costum cu propulsie din lume, care a realizat și o demonstrație live în cadrul evenimentului, pentru cei care și-au dorit să afle cum funcționează invenția sa. Alături de acesta, pe scenele de la GoTech World au fost prezente nume mari din mediul de business global, precum Charlotte Munro – Global Product Marketing GenAI Booking.com, Rania Toukebri – Spacecrafts design & Project manager AIRBUS Defence & Space, Antonis Kocheilas – Global CEO Ogilvy, Simona Rossetti – SVP Europe & Africa Control and Digitalization Siemens Energy, Guillaume Vergnas – Head of Esport, Gaming and Web3 Alpine sau Shish Shridhar – Global Lead for Retail with Microsoft for Startup.

Printre subiectele variate abordate de experți s-au numărat: evoluția dispozitivelor wearables și creșterea nivelului lor de inteligență, inovațiile în domeniul blockchain, Web3 și metaverse, tehnologia satelitară și măsurile proactive pentru a combate vulnerabilitățile din date, analiza peisajului fraudei digitale, cu un accent special pe furtul de identitate, evaluarea stării securității cibernetice din România și discuții despre conceptul de CleanTech și modalitățile de generare a valorii prin standarde durabile.

Peste 100 de companii au prezentat publicului peste 1200 soluții tehnologice de top

De asemenea, participanții la eveniment au avut posibilitatea de a vedea și testa produse și soluții tech de ultimă generație, de la gadget-uri, vehicule electrice, soluții smart city, până la soluții de gaming sau soluții de securitate cibernetică.

Partenerul principal al evenimentului, Orange Business, s-a remarcat prin prezentarea celor mai recente soluții de securitate, printre care Threats Exposures Management – o soluție de securitate care utilizează inteligența artificială pentru a scana, evalua și raporta vulnerabilitățile de securitate, respectiv soluția de public cloud Flexible Engine, prin care clienții pot beneficia de servicii de tip IaaS (infrastructură ca serviciu/ infrastructure as a service) și PaaS (platformă ca serviciu/ platform as a service).

Totodată, companii de renume din variate domenii de activitate, au prezentat participanților tehnologii avangardiste, cu impact în domenii precum AI, Cybersecurity, Smart City, IT, Retail, E-Commerce, Finanțe, etc. Printre cele mai mari companii expozante s-au numărat: Mercedes-Benz, Dell Technologies, Continental, Systematic, Google, Amazon, Banca Comercială Română, Asociația Națională pentru Securitatea Sistemelor Informatice, Inetum, Magurele Science Park Association, etc.

Organizatorul GoTech World este UNIVERSUM Expo.

