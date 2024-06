”Gladiator 2”: Au apărut primele imagini cu Paul Mescal în costum de războinic roman pe platoul de filmare

Primele imagini cu actorul irlandez Paul Mescal pe platoul de filmare al peliculei „Gladiator 2”, în care joacă rolul principal, au fost publicate, marţi, de Daily Mail. El apare pentru prima dată în costumul lui Lucius, copilul din primul film, transmite News.ro.

Fotografiile au fost făcute la filmările care au loc în prezent în East Sussex, Anglia, după altele din Maroc. Imaginile îl arată pe Paul Mescal acoperit de sânge fals, ca după o bătălie, şi apoi transportat într-o cuşcă.

La fel ca primul film, „Gladiator 2” este regizat de Ridley Scott. Primul lungmetraj, un succes în 2000 şi câştigător al premiului Oscar pentru Cel mai bun film, l-a avut în rolul principal pe Russell Crowe, gladiator roman.

Nominalizat la Oscar



Paramount a dezvăluit primele imagini sângeroase din această continuare la CinemaCon din Las Vegas, joi, 11 aprilie. Imaginile, care nu au fost încă făcute publice, îl arată pe Paul Mescal luptând într-un Colosseum plin de rinoceri, babuini însetaţi de sânge şi chiar nave de război romane, sub supravegherea unui consilier din umbră interpretat de Denzel Washington. Din distribuţie face parte şi Pedro Pascal.

Dezvăluit publicului larg de serialul „Normal People” în 2020, Paul Mescal este una dintre stelele în ascensiune ale Hollywood-ului. Prestaţia sa din filmul „Aftersun” i-a adus tânărului de 28 de ani o nominalizare la categoria Cel mai bun actor la premiile Oscar 2023. „Gladiator 2” va ajunge în cinematografe în 20 noiembrie.