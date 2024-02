Gigel Ştirbu, ales preşedinte al PNL Olt după ce a asigurat această funcție în regim interimar / La ședința Comitetului Județean a fost prezent și Ciucă, care a spus că nu s-a luat încă o decizie privind comasarea alegerilor

Deputatul Gigel Ştirbu a fost ales vineri preşedinte al PNL Olt, în cadrul Comitetului de Coordonare Judeţean al organizaţiei liberale judeţene, la care au participat preşedintele partidului, Nicolae Ciucă, secretarul general al formaţiunii, Lucian Bode, europarlamentari, parlamentari, delegaţi ai organizaţiilor liberale locale, informează Agerpres.

„Sunt aici ca să vă responsabilizez pe fiecare dintre voi. Am avut primării pe care le-am pierdut, le vom recâştiga. Avem localităţi unde vom câştiga şi vom zdrobi PSD şi vom da cu el de pământ aşa cum n-a fost niciodată, vă garantez acest lucru. Un singur lucru vă trebuie – încrederea că puteţi învinge. Niciodată Partidul Naţional Liberal Filiala Olt nu a fost mai determinat şi mai puternic ca acum”, a declarat Gigel Ştirbu.

El a fost preşedinte interimar al PNL Olt începând din luna noiembrie 2023, după ce senatorul Liviu Voiculescu a demisionat din funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene de partid acuzând o stare de tensiune „alarmantă”.

La Comitetul de Coordonare Judeţean au participat 353 de delegaţi.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a fost și el prezent, tranmișțându-le liberalilor din filiala Olt că PNL este un partid „cu blazon” şi nu „blazat”, arătând că trebuie să se iasă din „starea de blazare a partidului” şi să se utilizeze reţelele de socializare şi „viul grai” pentru a transmite mesajele privind realizările guvernării liberale.

În privinţa comasării alegerilor, el le-a transmis că nu s-a luat încă o decizie, dar sunt foarte multe argumente pentru un asemenea demers şi „nu există componente de neconstituţionalitate”.

„Anul 2024 este an electoral cu 5 rânduri de alegeri şi pentru asta avem nevoie (…) şi de instrumentele prin care ajungem la oameni pe reţelele de socializare, avem nevoie de activul de partid, să mergem din poartă în poartă sau din uşă în uşă (…) să putem să transmitem mesajele. Pentru a putea să facem asta, avem nevoie să credem noi în ceea ce transmitem şi în ceea ce am realizat şi să ieşim din starea asta de blazare a partidului. Am spus-o şi data trecută, PNL nu este un partid blazat, PNL este un partid cu blazon”, a declarat Ciucă, la Caracal, la Comitetul de Coordonare Judeţean al PNL Olt.

El a arătat că PNL a intrat la guvernare, în coaliţie, „într-o formulă, un construct politic care are o istorie în confruntarea politică de-a lungul anilor”, dar motivul a fost asigurarea stabilităţii ţării.