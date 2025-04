Vicepreședintele PNL Gigel Știrbu, despre decizia CNA în cazul Marius Tucă: Intenția de a proteja spațiul public de dezinformare nu trebuie să se transforme într-un atac la libertatea presei. Într-un stat democratic, regula trebuie să fie dezbaterea, nu suprimarea opiniilor

Fostul ministru al Culturii Gigel Știrbu susține într-o postare pe Facebook că CNA trebuie să își reconsidere poziția în cazul solicitării de eliminare de pe YouTube a materialului audiovizual al jurnalistului Marius Tucă întrucât reprezintă un atac direct la libertatea de exprimare.

„Libertatea de exprimare nu este negociabilă! CNA trebuie să își reconsidere poziția!

De 15 ani fac parte din Comisia pentru cultură din Camera Deputaților, iar timp de 10 ani am condus această comisie. Am susținut constant activitatea CNA și am considerat că este o instituție esențială pentru echilibrul spațiului audiovizual din România. Însă, de această dată, decizia de a elimina un material video realizat de jurnalistul Marius Tucă ridică serioase semne de întrebare cu privire la respectarea libertății de exprimare.

Indiferent de conținutul opiniilor exprimate, într-o democrație trebuie să existe spațiu pentru dezbatere și pentru puncte de vedere diferite. Nu este vorba despre a fi de acord sau nu cu ceea ce spune un jurnalist, ci despre protejarea unui principiu fundamental: dreptul la liberă exprimare. Libertatea presei nu înseamnă automat validarea tuturor afirmațiilor, dar nici cenzurarea opiniilor nu poate deveni o soluție.

Se spune că “drumul spre iad este pavat cu intenții bune”, iar această decizie a CNA riscă să creeze un precedent periculos. Intenția de a proteja spațiul public de dezinformare nu trebuie să se transforme într-un atac la libertatea presei. Într-un stat democratic, regula trebuie să fie dezbaterea, nu suprimarea opiniilor.

Este important ca deciziile CNA să fie luate cu echilibru, să respecte proporționalitatea și să nu compromită valorile democratice. România are nevoie de o presă liberă și de o autoritate audiovizuală care să vegheze la respectarea legii, fără a cădea în tentația de a limita dezbaterea publică”, a scris Gigel Știrbu, care a fost timp de 10 ani președinte al Comisiei de Cultură din Camera Deputaților.