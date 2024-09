Ghiță Ciobanu, după ce Regele Charles a anunțat că angajează un cioban pentru oile sale: ”Meseriași nu mai găsești nici la noi” / ”Și eu am tot 2.000 de oi, ca regele. M-am uitat de salariu în anunț, dar nu scrie”

Fermierul Gheorghe Dănuleţiu, cunoscut sub numele Ghiță Ciobanul, în urma numeroasele reclame pe care le-a făcut, spune că Regelui Charles îi va fi greu să găsească un cioban pentru cele 2.000 de oi pe care le are, pentru că această problemă o au nu numai românii, ci și alte popoare, scrie Turnul Sfatului.

Ciobanul spune că a citit și el articolul, însă nu a văzut nimic referitor la salariu. Nu s-ar înscrie la concurs, pentru că și el are tot atâtea oi.

”Cu siguranță că și un român s-ar pricepe să îngrijească cele 2.000 de oi, pentru că un cioban care știe meserie se descurcă la oi oriunde, de orice rasă ar fi ele. Un om care știe meserie se adaptează condițiilor de acolo, ca și aci. O meserie pe care ai învățat-o nu o uiți și în 2, 3 zile, nu ai nevoie de mai mult timp, te uiți cum fac alții și pe urmă faci și tu”, explică Ghiță Ciobanul.

Întrebat dacă s-ar angaja la oile regelui, sibianul a râs.

”Unde să mă duc? Am și eu oi câte are regele. Eu am nevoie de oameni ca și el”, spune el râzând.

”M-am uitat de bani, cât dă, dar nu scrie de bani. Nu se pune problema să plec. Dar, da, ar fi o experiență. Nu vreau să plec din România, am dragoste față de animale”, a mai spus el.