„Incredibil de rasistă și sexistă”: așa a descris Elon Musk inteligența artificială Gemini creată de Google (numită inițial Bard). Gemini, care este capabilă să genereze texte, precum ChatGPT, dar și imagini, precum Dall-E sau Midjourney, a devenit obiectul unor critici acerbe pe rețelele de socializare, începând cu Twitter (X), în ultimele zece zile, scrie BFM TV.

Un instrument care „urăște albii”

Pe 20 februarie, un internaut a postat o captură de ecran a ceea ce era prezentat ca fiind imagini generate de Gemini în urma unei cereri de reprezentare a unor „femei britanice, americane, germane și suedeze”. Portretele afișate de Gemini erau aproape în totalitate femei cu pielea neagră sau cu trăsături asiatice.

Google Gemini’s depiction of British, American, German and Swedish women.

This is all on purpose. pic.twitter.com/FYCxDqDQWw

— iamyesyouareno (@iamyesyouareno) February 20, 2024