George Tuță, primarul Sectorului 1, publică o fotografie cu fostul său șef de la SRI Eduard Hellvig care semnează adeziunea la partid

George Tuță, primarul PNL al Sectorului 1, a publicat marți pe rețelele sociale o fotografie în care apare fostul șef SRI Eduard Hellvig care semnează o cerere de adeziune la partid.

Hellvig a fost și șeful direct al lui Tuță când actualul primar lucra la SRI chiar ca șef de cabinet al directorului.

Eduard Hellvig a fost membru PNL înainte de a fi numit de președintele Iohannis director al SRI.

Dan Vîlceanu, fost ministru al Finanțelor în guvernul Cîțu, a declarat recent într-un documentar Recorder că una dintre negocierile cu PSD pentru formarea unui guvern de coaliție cu PNL a avut loc în 2021 la vila K2 a SRI, în prezența șefului de atunci al Serviciului Român de Informații, Eduard Hellvig.

Discuțiile au avut loc între Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Florin Cîțu, Dan Vîlceanu și Hellvig, a spus el. Contactat de G4Media, Dan Vîlceanu a spus că Hellvig ”a jucat rol de moderator” și că întâlnirea de la sediul SRI a avut loc ”la inițiativa președintelui Iohannis”.

”O discuție (despre formarea guvernului PSD-PNL – n.red.) pe care am avut-o eu, Florin Cîțu, Marcel Ciolacu și Grindeanu la care a participat și directorul SRI, Eduard Hellvig. Nu înțelegeam ce caută la discuție, dar în politică se întâmplă multe lucruri pe care nu le înțelegem. Nu am știut unde mergem. M-a sunat Florin, ne-am urcat în mașină, ne-am dus la locația respectivă, am avut o discuție. Și după ce am plecat, Florin mi-a spus: Ți-a plăcut la K2? Eu nu știam ce e, am crezut că e o vilă de protocol. Da, era vestitul K2. Când am auzit K2, parcă am primit o palmă după cap. Vezi o discuție între două partide care e indusă de președinte și ținută sub observație de șeful SRI. Simți că lucrurile nu se întâmplă normal”, a declarat Vîlceanu într-un documentar Recorder.

Ulterior, Vîlceanu a declarat pentru G4Media că ”întâlnirea de la K2 a avut loc la inițiativa președintelui Iohannis, care l-a direcționat acolo pe Florin Cîțu. A fost o primă discuție cu liderii PSD despre creionarea viitorului guvern de coaliție”.

Eduard Hellvig și Florin Cîțu nu au putut fi contactați de G4Media pentru a da detalii despre întâlnire.

Guvernul Nicolae Ciucă, susținut de coaliția PSD-PNL, a fost învestit în 25 noiembrie 2021.

UPDATE Hellvig susține că s-a înscris în PNL într-un “moment complicat” pentru democrația din România și “nu când se făceau liste sau când se împărțeau bucate”.

Mai jos, mesajul postat de fostul șef al SRI pe X:

“Am semnat astăzi adeziunea la Partidul Național Liberal. Simt că este un moment complicat pentru întreaga democrație românească și că acum este nevoie ca liberalii să fie mai uniți ca niciodată.

Voi încerca o explicație pentru rezultatele de pe 24, chiar dacă risc să devin nepopular. Succesul de box office al filmului prost regizat de d. Georgescu este consecința directă a unei superficialități crunte de politicieni fără idee, care și-au petrecut campania electorală sugându-și burțile convenabil, admirându-și poza și crezându-și propriile baliverne. “Echipe” de inși care s-au crezut sforari când de fapt erau doar panglicari.

Mai risc o povață de om bătrân. Adunați-vă la centru, promovați oameni convingători și idei de calitate care să facă nefrecventabilă gargara. Atât de simplu. Partidul s-a resetat, este vremea să livrăm pentru viitor. Nu este timp pentru vendete, este momentul acțiunilor concrete.

Mi-am făcut deja publice gândurile despre „finalul tranziției”, inclusiv despre modelul de dezvoltare pe care personal îl consider potrivit pentru România. Acest final al tranziției se manifestă, de două zile în ritm accelerat, și în rândul partidelor mari din România.

Nu candidez la nimic, așa cum am spus de nenumărate ori. M-am întors în PNL într-un moment greu pentru partid, nu când se făceau liste sau când se împărțeau bucate. Am revenit pentru a ajuta un partid fondat pe idei corecte, de liberali autentici. Pentru a-mi apăra valorile personale, euro-atlantic centrate, de centru-dreapta conservatoare, care nu întâmplător coincid cu cele ale PNL.

Revin în PNL într-o zi care pentru mine are și o altfel de conotație. În noaptea de 26 spre 27 noiembrie 1940 a avut loc masacrul de la Jilava; un comando legionar a asasinat peste 60 de deținuți politici. Printre ei, șeful serviciului de informații al vremii, precum și adjunctul său.

România trăiește un moment de răscruce și românii sunt singurii care trebuie să își decidă viitorul. Iar liberalismul este astăzi calea moderată care poate așeza în aceeași frazare idealurile naționale și calea europeană”.