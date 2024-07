George Simion îl acuză pe procurorul de la Parchetul General că ar fi dat informații din dosarul său unor lideri PNL și că nu vrea să îi înapoieze telefonul confiscat

George Simion, liderul partidului extremist AUR, îl acuză într-un comunicat pe un procuror de la Parchetul General că a comunicat unor lideri PNL date din dosarul care privește modul în care au fost strânse semnăturile candidatului independent la europarlamentare Silvestru Şoşoacă.

Simion îl acuză pe procuror și pentru că nu i-ar înapoia telefonul confiscat pentru percheziții informatice.

”Pe lângă această comunicare absurdă venită din partea procurorului Rareș Petru Stan, care de peste o lună de zile și mie și colegilor mei ne reține, în mod abuziv, instrumentele de comunicare, am informații clare că dânsul a și comunicat date din dosar unor membri marcanți din PNL. Un comportament cu adevărat european, dacă i-am întreba pe Ciolacu și pe Ciucă”, a declarat Simion în comunicatul postat pe blogul său.

”Abuzurile domnului procuror Rareș Petru Stan continuă. Am tot solicitat, în ultima lună, să îmi fie returnat telefonul, având în vedere că asupra mea nu planează nicio acuzație, fapt confirmat chiar și de către Procuratură. Ieri am primit într-un final un răspuns oficial din partea autorităților. Știți care a fost acesta? Că nu îmi pot returna telefonul pentru că nu am dovedit că este al meu. Nu, nu glumesc. Asta este motivarea oficială a unor băieți șmecheri care se cred dumnezei în țara asta”, a mai spus Simion.

Context

Candidatul independent la alegerile europarlamentare Silvestru Şoşoacă a fost plasat, în 5 iunie, sub control judiciar de către procurorii Parchetului General, fiind acuzat de uz de fals şi fals în declaraţii.

Anterior, Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunţat că procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală face cercetări într-o cauză penală în care s-a reţinut că, în luna aprilie 2024, liderul unei formaţiuni parlamentare, deputat, ”i-a instigat, atât direct, cât şi prin interpuşi, pe mai mulţi membri ai unei formaţiunii politice şi pe o serie de angajaţi ai Parlamentului României care desfăşoară activităţi lucrative în cadrul formaţiunii politice respective, să procedeze la falsificarea câtorva mii de liste de susţinători necesare depunerii de către un candidat independent a candidaturii pentru alegerile pentru Parlamentul European din data de 9 iunie 2024”.

”În acest context, în data de 9 aprilie 2024, deputatul în cauză a solicitat, atât direct, cât şi prin intermediul unor persoane de încredere, mobilizarea în regim de urgenţă a câtorva zeci de persoane la sediul central al formaţiunii politice în scopul completării listelor de susţinători necesare depunerii candidaturii independente, prin consemnarea în cuprinsul listelor a datelor reale ale unor cetăţeni, copiate din alte liste de susţinători completate anterior de membrii formaţiunii, demers urmat de falsificarea semnăturilor respectivelor persoane. În acelaşi scop, liderul formaţiunii politice a transmis mesaje vocale pe grupurile de comunicare, iar în situaţiile în care anumite persoane au refuzat să se conformeze, acesta le-a contactat direct punându-le în vedere să se deplaseze la sediul organizaţiei în scopul arătat”, afirmă procurorii.

Ca urmare, în cursul zilei de 9 aprilie, la sediul formaţiunii s-au strâns aproximativ 50 de persoane, unele dintre acestea rămânând şi pe timpul nopţii, activităţile continuând şi pe tot parcursul zilei de 10 aprilie.

Pentru a-şi conspira identitatea şi activităţile ilicite, persoanele implicate în procesul de falsificare efectivă a listelor au inserat în spaţiile dedicate datelor de identificare ale celor care au întocmit listele, datele unor persoane reale, dar fără legătură cu demersul arătat, cărora le-au falsificat semnăturile. Totodată, în condiţiile în care semnăturile falsificate nu erau suficiente pentru a permite depunerea candidaturii independente, reprezentanţii formaţiunii politice au procedat la fotocopierea listelor falsificate anterior, în vederea atingerii pragului de 100.000 de susţinători”, adaugă anchetatorii.

Potrivit acestora, ca urmare a activităţilor, membrii formaţiunii politice au finalizat activitatea de pregătire şi îndosariere a listelor de semnături, aceasta fiindu-i transmisă persoanei care urma să-şi depună candidatura şi care s-a deplasat la Biroul Electoral Central, depunându-şi candidatura. În 11 aprilie, reprezentanţii Biroului Electoral Central au confirmat oficial acceptarea candidaturii.

În acest dosar, a fost dus la audieri, în 5 iunie, Silvestru Şoşoacă, soţul senatorului Diana Şoşoacă, dar și membri ai AUR.

Liderul AUR, George Simion, a scris pe Facebook: ”Atenţie! Vor să scoată AUR din listele electorale. Disperarea sistemului e maximă”.