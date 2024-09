Geoană, atac suburban la Traian Băsescu pe tema stării de sănătate: „E într-o stare de degradare biologică” / Reacția fostului președinte: Nu o să ajung la o degradare încât să-i urez Regelui Mihai sănătate

Mircea Geoană, candidat la alegerile prezidențiale, a lansat un atac la adresa fostului președinte Traian Băsescu pe tema stării de sănătate a acestuia, spunând la Digi 24 că ”e într-o stare de degradare biologică”. Atacul lui Geoană la Băsescu, care l-a învins în alegerile prezidențiale din 2009, a venit la doar o zi după ce fostul șef al PSD a vorbit la Antena 3 despre faptul că s-a tratat de cancer.

Digi 24 a difuzat un fragment din emisiunea „În fața ta”, care va apărea sâmbătă, 14 septembrie, în care Mircea Geoană a fost întrebat de moderatori despre Traian Băsescu, iar politicianul a spus că acesta este „într-o stare de degradare biologică”, potrivit Adevărul.

Traian Băsescu i-a dat replica tot la Digi 24 și a spus că, indiferent de vârsta sa, nu a ajuns la o stare de degradare care să îl facă să-i transmită sănătate Regelui Mihai, mort de opt ani.

„În ceea ce privește degradarea, sunt un om de 72 de ani, în niciun caz nu mai am sănătatea unuia de 30 de ani. Nu o să ajung însă la o stare de degradare încât să-i urez Regelui Mihai sănătate”, a spus Băsescu, făcând referire la gafa lui Geoană, care i-a urat sănătate regelui în primul interviu în calitate de candidat oficial la prezidențiale.

Pe de altă parte, Geoană a vorbit într-un interviu la Antena 3 despre boala prin care tocmai a trecut după ce a fost întrebat de moderatorul Mihai Gâdea despre faptul că ”s-a confruntat cu un cancer”.

„N-a fost ceva atât de dramatic, dar a fost un moment de cumpără. Am avut și diagnostic greșit de două ori. Am avut și câteva momente în care chiar am crezut că va fi o boală foarte, foarte gravă. Apropo de bunul Dumnezeu și de medici buni, am depășit relativ ușor acel moment. N-am lipsit o zi de la serviciu, am putut să muncesc, dar, într-un fel, chiar dacă a fost o formă relativ ușoară a unei boli de care suferă foarte multă lume, a fost pentru mine moment în care am înțeles că viața este scurtă și trebuie să îi dai sens, că această dimensiune spirituală este un toiag în vremuri grele și am înțeles cât de importantă este sănătatea, în general, pentru noi, ca oameni”, a spus Geoană.