Generalul american Keith Kellogg, numit trimis special în Ucraina

Generalul american Keith Kellogg a fost numit trimis special în Ucraina, a anunţat sâmbătă preşedintele SUA, Donald Trump, pe reţeaua sa Truth Social, transmite Agerpres.

„Generalul Kellogg, un expert militar extrem de respectat, va trata direct cu preşedintele Zelenski şi cu conducerea ucraineană. Îi cunoaşte bine şi au împreună o relaţie de lucru foarte bună”, a scris Trump.

Joi, preşedintele american l-a trimis la Moscova pe Steve Witkoff, care este emisarul său pentru Orientul Mijlociu, pentru a prezenta preşedintelui rus, Vladimir Putin, detaliile unui armistiţiu de 30 de zile propus de SUA şi Ucraina. În presă s-a speculat că Rusia l-ar fi respins pe Kellogg ca fiind pro-ucrainean, informaţie pe care purtătorul de cuvânt al Kremlinului a refuzat să o confirme.

Întâlnirea dintre Putin şi Witkoff a fost prima dintre liderul rus şi un înalt oficial american de la începutul războiului din Ucraina.

Kellogg, în vârstă de 80 de ani, a fost şef de cabinet al Consiliului Naţional de Securitate al Casei Albe în timpul primului mandat al lui Trump (2017-2021), iar preşedintele avansase nominalizarea sa în noiembrie anul trecut, înainte de a prelua funcţia pentru a doua oară.

Anul trecut, Kellogg a elaborat o propunere pentru a pune capăt conflictului care a început cu invazia rusă în Ucraina în 2022. Documentul, intitulat „America First, Russia and Ukraine Next” – scris de el şi de fostul consilier pentru securitate naţională Fred Fleitz – a fost publicat în aprilie de think tank-ul America First Policy Institute şi i-a fost înmânat lui Trump, scrie EFE.

În raportul respectiv, ambii au afirmat că războiul se află într-un „impas” şi au susţinut că „viitoarea asistenţă militară a SUA ar necesita ca Ucraina să se angajeze în negocieri de pace cu Rusia”.

Confirmarea numirii sale vine în aceeaşi zi în care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a numit oficial membrii unei delegaţii pentru posibile negocieri de pace, care va fi condusă de şeful Biroului prezidenţial, Andrii Iermak.

Tot sâmbătă, Trump a declarat că vizita în Rusia a reprezentantului special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a fost „foarte productivă”.