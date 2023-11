Gaura neagră din centrul galaxiei noastre se rotește rapid și alterează continuumul spațiu-timp din jurul ei (studiu)

Gaura neagră supermasivă din centrul galaxiei noastre, Sagittarius A*, se rotește rapid și modifică continuumul spațiul-timp în jurul ei, potrivit unui nou studiu citat de CNN.

Spațiu-timpul este continuumul cvadridimensional care descrie modul în care vedem spațiul, fuzionând timpul unidimensional și spațiul tridimensional pentru a reprezenta țesutul spațial care se curbează ca răspuns la corpurile cerești masive.

O echipă de fizicieni a observat gaura neagră, care se află la 26.000 de ani-lumină de Pământ, cu ajutorul Chandra X-ray Observatory al NASA, un telescop conceput pentru a detecta emisiile de raze X din regiunile fierbinți ale universului. Aceștia au calculat viteza de rotație a lui Sagittarius A* analizând undele radio și emisiile de raze X care pot fi găsite în materialul și gazele care înconjoară găurile negre, cunoscute și sub numele de disc de acreție, potrivit studiului publicat la 21 octombrie în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Cercetătorii au confirmat că gaura neagră se rotește, ceea ce provoacă ceea ce este cunoscut sub numele de efectul Lense-Thirring. Cunoscut și sub numele de „frame dragging”, efectul Lense-Thirring este ceea ce se întâmplă atunci când o gaură neagră atrage continuul spațiu-timp odată cu rotația sa, a declarat autorul principal al studiului, Ruth Daly, profesor de fizică la Penn State University.

„Cu acest spin, Sagittarius A* va modifica dramatic forma continuumului spațiu-timp în vecinătatea sa”, a declarat Daly.

Alterarea spațiului-timp nu este un motiv de îngrijorare, dar dezvăluirea acestui fenomen ar putea fi foarte utilă pentru astronomi, a spus Daly.

„Este un instrument minunat pentru a înțelege rolul pe care găurile negre îl joacă în formarea și evoluția galaxiilor”, a spus ea. „Faptul că sunt entități dinamice care se pot roti … și apoi acest lucru poate avea un impact asupra galaxiei în care se află – este foarte interesant”.