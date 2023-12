GALERIE FOTO Expoziţia „Universul lui Salvador Dali” s-a deschis, în Centrul vechi al Capitalei

Începând de miercuri, expoziţia „Universul lui Salvador Dali” poate fi vizitată la ARCUB, la Hanul Gabroveni din Centrul vechi al Capitalei.

„Universul lui Salvador Dali” prezintă, pentru prima dată în România, în peste 10 spaţii expoziţionale, o selecţie de creaţii ale artistului catalan, 170 de lucrări – sculpturi, grafică, gravuri, litografii, miniaturi din aur, rubine, diamante, smaralde, safir şi sticlă, mobilier suprarealist ce ilustrează geniul extravagantului Dali, conform Agerpres.

Expoziția este organizată de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, în parteneriat cu Hadran Events, şi aduce, pentru prima dată la Bucureşti, obiecte de artă din cea mai importantă colecţie privată ce conţine lucrări semnate de Salvador Dali, aparţinând renumitului colecţionar de artă Beniamino Levi, care l-a cunoscut personal pe artist în anii 1960 şi a fost agentul acestuia.

„Noi am reuşit să punem la dispoziţie spaţiile, împreună cu tot ce înseamnă utilităţile şi buna funcţionare timp de cinci luni de zile a expoziţiei. Am lucrat împreună cu toate departamentele din ARCUB, pe partea de promovare, partea de producţie, tot ce a însemna partea logistică, asigurarea expoziţiei aducerea ei de la Budapesta şi tot ce înseamnă partea de promovare şi bugetul aferent. Cheltuielile efective însă le efectuează partenerul nostru Hadran Events şi noi o să ne recuperăm parte din investiţie din vânzarea biletelor. Lucrăm de patru luni de zile, dar ca să reuşim să aducem expoziţia, tot ce înseamnă partea de preproducţie, am lucrat de aproape un an de zile”, a declarat Raluca Ganea, şef serviciu proiecte şi programe culturale ARCUB.

Expoziția poate fi vizitată până pe 12 mai 2024, de luni până duminică, între orele 10.00 – 20.00.