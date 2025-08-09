Gala de teatru HOP la Constanța: Povești din antichitate reinterpretate de tinerii actori selecționați
Cea de-a 28-a ediție a Galei HOP, program permanent UNITER, va avea loc în perioada 28-31 august 2025 la Teatrul de Stat din Constanța. Pentru al doilea an consecutiv, direcția artistică este semnată de regizorul Erwin Șimșensohn, iar tema ediției readuce în prim-plan teatrul antic, sub genericul „Povești vechi, atitudini noi!”, scrie publicația Zilesinopti.ro.
Așadar, cei 25 de tineri actori selecționați vor prezenta momente artistice concepute în acord cu această temă provocatoare, aducând în fața publicului și a juriului reinterpretări contemporane ale valorilor și miturilor antice.
Juriul care va desemna câștigătorii ediției din acest an este format din personalități marcante ale scenei teatrale românești: Vladimir Anton (regizor), Marina Constantinescu (critic de teatru), Andreea Grămoșteanu (actriță), Bobi Pricop (regizor) și Adrian Văncică (actor).
– Premiul pentru cel mai bun actor (Secțiunea Individual)
– Premiul pentru cea mai bună actriță (Secțiunea Individual)
– Premiul „Cornel Todea” – Cea mai bună trupă de actori (Secțiunea Grup)
– Premiul „Sică Alexandrescu” – Premiul special al juriului
Există și Premii speciale găzduite în cadrul Galei:
– Premiul pentru prestanță și rostire scenică (acordat de actrița Dorina Lazăr)
– Premiul „1/10 pentru FILM la TIFF”
Iar Premiul Publicului va fi acordat prin votul spectatorilor și susținătorilor online.
Toate momentele din cele trei zile de concurs, precum și ceremonia de premiere vor fi transmise LIVE pe www.galahop.uniter.ro și pagina de Facebook a Galei HOP de RoEvents.
UNITER continuă prin Gala Tânărului Actor – HOP să ofere un spațiu esențial de afirmare pentru noile generații de artiști, o rampă de lansare, o platformă autentică de vizibilitate, întâlnire și debut profesional în lumea teatrului românesc.
Co-producători:
Asociația UNITER – Uniunea Teatrală din România
Teatrul de Stat Constanța
Societatea Română de Televiziune
Proiect cultural finanțat de: Ministerul Culturii
