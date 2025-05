Gadi Kinda, fost adversar al tricolorilor în preliminariile Euro 2024, a murit la vârsta de 31 de ani

Gadi Kinda, internațional israelian și jucător al echipei Macccabi Haifa, a murit la vârsta de doar 31 de ani, transmite RMC Sport.

Fostul adversar al României în preliminariile pentru Euro 2024 a fost răpus de o boală care nu a fost precizată de clubul său.

Maccabi Haifa a anunţat marţi decesul mijlocaşului.

„Am primit mesajul despre moartea lui Gadi cu mare tristeţe. L-am cunoscut pe Gadi când avea 16 ani în grupul de tineret al MS Ashdod.

Gadi era un băiat foarte talentat, vesel, zâmbitor şi iubit de toată lumea. Am fost mândru să-l văd progresând şi devenind un fotbalist profesionist în Israel, în străinătate şi în echipa naţională a Israelului şi, bineînţeles, în ultimele două sezoane cu clubul nostru Maccabi Haifa” – Itzik Ovadia, președintele grupării israeliene, citat de News.ro.

Gadi Kinda a făcut parte din lotul cu care Israelul s-a duelat cu România în preliminariile Euro 2024: 1-1 în septembrie 2023, pe Arena Națională, și 2-1 pentru tricolori în noiembrie 2023, la Felcsut.

Gadi Kinda a jucat de-a lungul carierei pentru echipele Ashdod, Beitar Ierusalim, Sporting Kansas City și Maccabi Haifa.

Major League Soccer mourns the passing of former Sporting Kansas City midfielder Gadi Kinda at the age of 31.

During his four seasons with Kansas City from 2020 – 2023, Gadi was a fan favorite for his outstanding play on the field, his passion for the sport, and his spirit of… pic.twitter.com/dI7oIm6gPC

— Major League Soccer (@MLS) May 20, 2025