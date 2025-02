Gabriela Ruse, posibil duel cu Iga Swiatek la WTA Doha

Venită din calificări, Gabriela Ruse o va întâlni în primul tur al turneului WTA 1000 de la Doha pe Maria Sakkari, fostă semifinalistă de Grand Slam. Dacă va reuși să treacă de grecoaică, pentru Gabriela ar urma un duel cu Iga Swiatek.

Ocupantă a locului 112 în ierarhia mondială, Gabriela Ruse a trecut de calificări și a făcut pasul pe tabloul principal al puternicului turneu de la Doha.

În runda inaugurală, Gabriela va da peste Maria Sakkari, locul 29 WTA.

În eventualitatea unui succes contra Mariei, pentru Ruse ar urma partida cu Iga Swiatek, fostă lideră mondială. Poloneza a avut bye (n.r. tur liber) în runda inaugurală a competiției.

Ruse va evolua și pe tabloul de dublu, ea urmând să facă pereche cu Marta Kostyuk din Ucraina.

„Qatar TotalEnergies Open 2025” are loc în perioada 9-15 februarie, pe hard, pe tabloul principal sunt 64 de sportive, competiția face parte din categoria WTA 1000 și are premii totale în valoare de $3,654,963.

Campioana ultimelor trei ediții este Iga Swiatek (2022, 2023 și 2024).

World No.1 and No.2 are set for the 1st WTA 1000 event of the year next week in Doha ✨@SabalenkaA x @iga_swiatek

(📷 @QatarTennis) pic.twitter.com/aVnlq1JDe6

— We Are Tennis (@WeAreTennis) February 8, 2025