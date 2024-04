Gabriela Firea își anunță strategia de comunicare: Nu voi ataca pe nimeni în campanie, nici măcar pe Nicușor Dan. E un om inteligent, dar un primar ineficient. Și eu am fost olimpică la română, dar nu m-am lăudat cu asta

Gabriela Firea, candidata PSD la Primăria București, a declarat duminică la Antena 3 că în campania electorală nu va ataca ”pe nimeni, nici măcar pe Nicușor Dan sau pe Piedone, cu atât mai puțin pe Sebastian Burduja”. Ea a spus despre primarul Nicușor Dan că ”e un om inteligent, dar un primar ineficient”. Firea l-a criticat pe Nicușor Dan pentru că ”a blocat orașul”.

”Nicușor Dan e un om inteligent, a fost olimpic la matematică. Eu am fost olimpică la română, dar nu m-a lăudat cu asta”, a mai spus Firea.

”E un primar ineficient, cu un ritm greoi de muncă, s-a închis în birou. El consideră că un subiect greu precum urbanismul trebuie blocat, în loc să discute de dezvoltatorii, cu parlamentarii. Nu trebuie să blocăm orașul, ci să imprimăm regulile”, a mai spus Firea despre Nicușor Dan.

Întrebată dacă se canibalizează voturile sale cu cele ale lui Cristian Popescu Piedone, Firea a spus că ”e posibil, dar e fotografia de moment. În perioada următoare, pe măsură ce bucureștenii vor afla că mi-am depus candidatura, voi crește (în sondaje – n.red.)”

”Nu voi ataca pe nimeni, nici măcar pe Nicușor Dan. Voi spune doar ce am făcut ca primar general și voi explica situația din București și voi arăta că am soluțiile. Sunt un om de echipă, ca dovadă că nu am vrut să candidez independentă”, a mai spus Firea.