Gabriela Firea anunță că dă România TV în judecată, ”după patru luni de presiune zilnică”/ ”Plângerea împotriva acționarilor, managementului și redactorului-șef al postului este scrisă, o vom depune imediat”

Aceste atacuri trebuie să înceteze măcar din respect pentru publicul telespectator. Am apelat la instrumentele pe care le are la dispoziție orice cetățean lezat public. Am făcut plângeri la Consiliul Național al Audiovizualului pentru toate denigrările. Unele sesizări au fost soluționate, cu amendă, altele își urmează cursul. Însă, limita a fost depășită, după patru luni de presiune zilnică. Familia mea trebuie să se simtă protejată, așa ca vom apela la justiție!