Fusta scurtă n-a fost niciodată scuză / Cifrele dramatice ale agresiunilor împotriva femeilor / Mărturiile a trei tinere, abuzate de foștii parteneri

În spatele fiecărui număr e o poveste de groază. Femei cărora le-a fost mai rușine să-și spună povestea decât să fie băute. Femei care au tăcut din gură după viol, de rușine. Femei care au fost omorâte cu ordinul de protecție în buzunar. Femei care au suportat abuzul ani de zile fie el psihic, fizic sau emoțional pentru că trăim într-o societate în care o parte importantă își dorește de la femei să stea la cratiță și să se obișnuiască cu abuzul, indiferent de forma sa.

Am stat de vorbă cu trei dintre victimele abuzurilor fizice, psihice sau emoționale. Din motive lesne de înțeles, au preferat anonimatul:

Victima 1, 23 de ani:

„Aveam 17 ani când am plecat cu el la mare. Eram îndrăgostită, sau cel puțin așa credeam. Într-o noapte, după ce a băut prea mult, a început să mă acuze că mă uitasem la alt băiat. Era furios, agresiv. M-a închis în cameră și mi-a spus că dacă nu sunt a lui, n-o să fiu a nimănui. Apoi m-a trântit pe pat și m-a violat. L-am rugat să se oprească, am plâns, am țipat. Nimic n-a contat.