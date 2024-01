Furtună într-o ceașcă de ceai în Marea Britanie, după ce o chimistă din Statele Unite a spus că pentru ceașca perfectă de ceai este nevoie de puțină sare și un strop de suc de lămâie/ În dispută a intervenit și ambasada americană

Rețeta „scandaloasă” de ceai care implică un vârf de cuțit de sare stârnește comentarii din partea ambasadei SUA, a titrat publicația britanică The Guardian după ce o chimistă din Statele Unite a prezentat câteva idei pentru obținerea unui ceai perfect. Secretul, potrivit lui Michelle Francl, profesor de chimie la Bryn Mawr College, este un vârf de cuțit de sare – și stoarcerea energică a pliculețului de ceai.

„În Statele Unite primești niște cești de ceai îngrozitoare. Oamenii de aici folosesc adesea apă călduță direct de la robinet. Este oribil”, a spus Francl. „Am crescut în Midwest, care este o regiune puternic băutoare de cafea, dar ceaiul a fost întotdeauna băutura mea preferată – și am investit mult timp în studierea lui. Dar chiar și după toți acești ani în care am băut ceai și m-am documentat în domeniul chimiei, am învățat lucruri noi despre ceea ce se află în ceașca mea și despre cum să fac cea mai bună ceașcă de ceai.”

Într-un sfat mai puțin controversat, Francl sugerează folosirea cănilor scurte și robuste, deoarece acestea au o suprafață mai mică, deci păstrează ceaiul mai cald. Preîncălzirea cănii sau a ceainicului este crucială, spune ea: căldura crește cantitatea de cofeină și antioxidanți eliberată, ceea ce, spune ea, creează „compuși aromatici” vitali.

În cele din urmă, rezolvând întrebarea care i-a tulburat pe băutorii de ceai britanici și pe snobi timp de secole – dacă să fie sau nu un miffy (lapte la început) – Francl a constatat că laptele ar trebui adăugat după ce se toarnă ceaiul pentru a reduce șansele ca acesta să se coaguleze. Laptele, a adăugat ea, ar trebui să fie încălzit.

De asemenea, cheia unei cești perfecte este folosirea unor pliculețe de ceai mai mari, care permit frunzelor de ceai să se miște, menținându-le în contact cu apa – deși, în mod ideal, ar trebui să folosiți frunze libere.

Un alt sfat – care ar trebui să fie de prisos chiar și pentru cei mai ocazionali pasionați de ceai – este că atât pliculețele de ceai, cât și frunzele libere ar trebui folosite o singură dată.

„Cercetările arată că mărimea pliculețului contează cu adevărat, nu forma, dar unele forme vă oferă mai mult spațiu”, a spus Francl.

Francl a analizat documente de cercetare și texte vechi de peste 1.000 de ani pentru a concepe cea mai bună infuzie, documentând aceste experimente în noua sa carte, Steeped: The Chemistry of Tea (Chimia ceaiului).

Sfaturile profesioniste ale lui Francl pentru o preparare perfectă sunt următoarele:

Adăugarea unui vârf de cuțit de sare – ionul de sodiu din sare blochează mecanismul chimic care face ca ceaiul să aibă un gust amar, mai ales atunci când a fost fiert.

Înmuierea rapidă a pliculețelor de ceai, dar cu multă scufundare și stoarcere – pentru a reduce taninurile cu gust acru create de cofeina care se dizolvă lent în apă.

Ceaiul decofeinizat poate fi preparat prin înmuierea unui pliculeț de ceai timp de 30 de secunde, îndepărtându-l și aruncând lichidul, apoi adăugând apă proaspătă și reîncepând fierberea timp de cinci minute.

Un mic strop de suc de lămâie poate îndepărta „spuma” care apare uneori la suprafața băuturii, care se formează din elementele chimice din ceai și apă.

Aroma ceaiului este aproape la fel de importantă ca și gustul – așa că, atunci când beți dintr-o ceașcă la pachet, cel mai bine este să scoateți capacul.

Dar sfaturile ei au stârnit nedumerire și batjocură în Marea Britanie, unde ceaiul este considerat băutura națională. Britanicii consumă zilnic 100 de milioane de cești, ceea ce înseamnă 36 de miliarde de cești pe an, potrivit Asociației britanice pentru ceai și infuzii.

Bloomberg notează SUA și Marea Britanie s-au bucurat în mod tradițional de o așa-numită relație specială ca aliați apropiați legați de o limbă comună. Dar această bunăvoință a fost pusă în pericol de sfaturile profesoarei care vrea să pună sare-n ceai.

Așa că în toată disputa a intervenit și Ambasada Statele Unite la Londra.

Într-o postare ironică pe X, ambasada a încercat să asigure „bunul popor din Marea Britanie” că „ideea de neconceput de a adăuga sare la băutura națională a Marii Britanii nu este politica oficială a Statelor Unite”.

Cu toate acestea, ambasada nu s-a putut abține să nu-și ironizeze gazdele britanice, menționând că va continua să facă ceaiul la cuptorul cu microunde- o practică de neconceput pentru britanici, care folosesc ibrice sau fierbătoare electrice.

An important statement on the latest tea controversy. 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/HZFfSCl9sD — U.S. Embassy London (@USAinUK) January 24, 2024

